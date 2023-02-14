moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

人行推銀行金融資產分類 標普：去年實際不良率應達7.6%

近周人行及銀保監正式發布《商業銀行金融資產風險分類》，國際評級機構標普發表報告指，在更嚴謹的監管規則下，一籃子資產將需正式納入分類管理，預期將令內銀2022年底不良資產比率（NPA）達7.6%，高於監管口徑下1.71%的不良貸款率。

該行指出，在新公布的商業銀行金融資產風險分類制度下，內銀掩蓋問題貸款的機會將會變少，更新資產分類系統後將大大提升內銀的透明度，該重新分類計劃需於2025年12月31日前按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按照《辦法》要求重新分類。

標普又指出，新方式下將對問題資產的風險分類變得更嚴格，此將最大程度減低監管套利（regulatory arbitrage）的機會。

標普又指出，其NPA指標中包含一部分「關注類」貸款，亦包含對展期的貸款（forborne loan）和其他問題貸款的估計，如對已出現風險的內房貸款、納入重組計劃的貸款等。新規下有望改善銀行的資產質量指標，亦更能反映宏觀經濟的走勢和企業的健康程度，並減少在經濟受壓期間，資產質量卻改善的不正常現象。

不過該行認為，這些披露上的改善不會一夜發生，信息的質量大幅提升將需要數年時間，特別是資金緩衝較少、實力較弱的內銀需要時間去掌握更高的不良貸款率。新規將於2023年7月日起適用於新業務，而現有風險敞口必須在 2025 年底之前達到監管標準。

至於來自內房行業及地方政府融資工具的風險，將需時全部反映在銀行數據中，特別是一些較進取的區域性銀行。

 