該行指出，在新公布的商業銀行金融資產風險分類制度下，內銀掩蓋問題貸款的機會將會變少，更新資產分類系統後將大大提升內銀的透明度，該重新分類計劃需於2025年12月31日前按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按照《辦法》要求重新分類。

標普又指出，新方式下將對問題資產的風險分類變得更嚴格，此將最大程度減低監管套利（regulatory arbitrage）的機會。

標普又指出，其NPA指標中包含一部分「關注類」貸款，亦包含對展期的貸款（forborne loan）和其他問題貸款的估計，如對已出現風險的內房貸款、納入重組計劃的貸款等。新規下有望改善銀行的資產質量指標，亦更能反映宏觀經濟的走勢和企業的健康程度，並減少在經濟受壓期間，資產質量卻改善的不正常現象。

不過該行認為，這些披露上的改善不會一夜發生，信息的質量大幅提升將需要數年時間，特別是資金緩衝較少、實力較弱的內銀需要時間去掌握更高的不良貸款率。新規將於2023年7月日起適用於新業務，而現有風險敞口必須在 2025 年底之前達到監管標準。

至於來自內房行業及地方政府融資工具的風險，將需時全部反映在銀行數據中，特別是一些較進取的區域性銀行。