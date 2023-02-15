恒指今早高開3點或0.02%，報21116點，大市成交金額15億元；國指今早高開12點或0.18%，報7122點。恒生科技指數開市報4342點，升0.27%。
大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.2%，報102.3元；騰訊（0700）升0.95%，報382.2元；美團（3690）升0.61%，報148.6元；小米（1810）無升跌，報13.02元；京東（9618）升0.69%，報205元；網易（9999）跌1.09%，報135.7元。
有線寬頻（1097）復牌，市報0.071元，升44.9%。有線電視獲批終止本地收費電視節目服務牌照。
汽車股上漲，吉利（0175）開市報11.74元，升0.34%；比亞迪（1211）開市報240元，升0.59%；長城汽車（2333）開市報11.34元，升1.25%；理想汽車（2015）開市報99元，升1.54%；蔚來集團（9866）開市報79.95元，升0.76%。
綠葉製藥（2186）折讓8%配股 集資8億元，開市報3.99元，跌3.16%。
藍籌中以新奧（2688）表現最好，升1.7%，報119.8元；安踏（2020）跌3.7%，報106.6元，是跌幅最大的藍籌。
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