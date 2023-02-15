恒指半日向下，失守21000點大關，最多跌過386點，低見20726點，半日埋單跌272點或1.29%，報20840點，大市成交金額579億元；國指跌78點或1.1%，報7031點。恒生科技指數收報4307點，跌0.54%。
大型科技股普遍走低。阿里巴巴（9988）跌1.07%，收報101.4元；騰訊（0700）跌0.32%，收報377.4元；美團（3690）跌1.02%，收報146.2元；小米（1810）升0.77%，收報13.12元；京東（9618）跌1.08%，收報201.4元；網易（9999）跌1.02%，收報135.8元。眾多公司宣布接入百度 （9888）「文心一言」，百度逆市升3.76%，收報149.1元，是升幅最大的藍籌。
體育用品股受壓。傳安踏（2020）股東將股份轉入香港中央結算系統，疑大股東為減持或配售做準備。安踏半日收報106.7元，跌3.61%；李寧（2331）收報70.75元，跌2.62%；361度（1361）收報3.74元，跌1.84%；滔搏（6110）收報7.12元，跌2.06%。
有線寬頻（1097）旗下有線電視獲批終止本地收費電視節目服務牌照，該股今早復牌收報0.059元，升20.41%。
綠葉製藥（2186）折讓8%配股 集資8億元，半日收報3.77元，跌8.5%。
創科實業（0669）為表現最差藍籌，半日跌5.5%，收報101.3元。