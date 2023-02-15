moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成

恒指半日向下，失守21000點大關，最多跌過386點，低見20726點，半日埋單跌272點或1.29%，報20840點，大市成交金額579億元；國指跌78點或1.1%，報7031點。恒生科技指數收報4307點，跌0.54%。

大型科技股普遍走低。阿里巴巴（9988）跌1.07%，收報101.4元；騰訊（0700）跌0.32%，收報377.4元；美團（3690）跌1.02%，收報146.2元；小米（1810）升0.77%，收報13.12元；京東（9618）跌1.08%，收報201.4元；網易（9999）跌1.02%，收報135.8元。眾多公司宣布接入百度 （9888）「文心一言」，百度逆市升3.76%，收報149.1元，是升幅最大的藍籌。

體育用品股受壓。傳安踏（2020）股東將股份轉入香港中央結算系統，疑大股東為減持或配售做準備。安踏半日收報106.7元，跌3.61%；李寧（2331）收報70.75元，跌2.62%；361度（1361）收報3.74元，跌1.84%；滔搏（6110）收報7.12元，跌2.06%。

有線寬頻（1097）旗下有線電視獲批終止本地收費電視節目服務牌照，該股今早復牌收報0.059元，升20.41%。

綠葉製藥（2186）折讓8%配股 集資8億元，半日收報3.77元，跌8.5%。

創科實業（0669）為表現最差藍籌，半日跌5.5%，收報101.3元。