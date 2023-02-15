聯合醫務執行董事及聯席行政總裁郭卓君表示，集團與盈健已有長久合作關係，已做到無縫轉介個案，甚至在公司醫療領域，已有緊密合作。今次雙方達成的協議，可以為新建的醫學影象中心的轉介增加，這更只是開端，希望將來有更多項目做到協同效應及共贏。將來亦可共同投資及更多合作，並在落實時公布。集團副主席兼聯席行政總裁孫文堅更謂，由於香港人口老化，對醫療放射服務需求上升，加上大灣醫發展跨境醫療服務，同時政府提供的放射服務面對需求大兼排期長，因此料長遠需求持續。不過，由於涉及輻射及人手問題，因此增建新的影象中心並不易，亦需大的聯網轉介支持。

盈健執行董事及首席營運總監潘振邦則指出，在今次參與投資醫學影象中心之外，將來雙方還會在大健康領域，一同合作並把握機遇，並在建構生態圈、應用場景及產品方面，進行探索。兩方面可以在業務上互補及加強，可轉介更多個案。郭、潘兩人均表示，雙方均需要就各自的業務，繼續增聘人手，並謂業界人手仍然短缺。

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