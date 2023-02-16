道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.12%，報34128點。標普500指數收漲11點，升幅0.28%，報4147點。納斯達克綜合指數收漲110點，或0.93%，報12070點。

Caterpillar升1.78%，報248.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而雪佛龍跌1.92%，報169.01元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報155.33元，升1.39%，谷歌母公司Alphabet收市報96.94元，升2.38%，亞馬遜收市報101.16元，升1.46%，Facebook收市報177.16元，跌1.29%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報464點。德國DAX指數收漲0.82%，報15506點；法國CAC 40指數漲1.21%，報7300點；英國富時100指數收漲0.56%，報7997點。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至91.943基點，創有紀錄以來最闊，收市報83.431基點。

美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至97.31基點，是1月6日89.163點後最窄。早段亦曾擴閣至109.358基點，是2月14日-120.69點後最闊。收市報98.848基點，是1月5日後收市最窄。

道指曾升最多0.12%，高見34130.49點，收市報34128.05點，是2月13日後收市新高，當日報34245.93點。

標指曾升最多0.29%，高見4148.11點，收市報4147.6點，是2月7日後收市新高，當日報4164點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月25日。

納指曾升最多0.93%，是2月13日後最大升幅，高見12071.29點，是2月8日12096.39點後最高。收市報12070.59點，是2月7日後收市新高，當日報12113.79點。連升3日，累計升352.47點，對上一次連升3日是2月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月3日。