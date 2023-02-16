moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股由跌轉升 道指升38點 納指連升3日 美2年10年期債息倒掛曾見紀錄最闊

美國零售額等經濟數據表現強勁，或增強聯儲局繼續加息的決心，但交易員對經濟的「金髮姑娘」憧憬，美股由跌轉升。美2年期10年期債息倒掛至有紀錄以來最闊，標指、納指連續第4日陽燭。

道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.12%，報34128點。標普500指數收漲11點，升幅0.28%，報4147點。納斯達克綜合指數收漲110點，或0.93%，報12070點。

Caterpillar升1.78%，報248.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而雪佛龍跌1.92%，報169.01元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報155.33元，升1.39%，谷歌母公司Alphabet收市報96.94元，升2.38%，亞馬遜收市報101.16元，升1.46%，Facebook收市報177.16元，跌1.29%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報464點。德國DAX指數收漲0.82%，報15506點；法國CAC 40指數漲1.21%，報7300點；英國富時100指數收漲0.56%，報7997點。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至91.943基點，創有紀錄以來最闊，收市報83.431基點。

美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至97.31基點，是1月6日89.163點後最窄。早段亦曾擴閣至109.358基點，是2月14日-120.69點後最闊。收市報98.848基點，是1月5日後收市最窄。

道指曾升最多0.12%，高見34130.49點，收市報34128.05點，是2月13日後收市新高，當日報34245.93點。

標指曾升最多0.29%，高見4148.11點，收市報4147.6點，是2月7日後收市新高，當日報4164點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月25日。

納指曾升最多0.93%，是2月13日後最大升幅，高見12071.29點，是2月8日12096.39點後最高。收市報12070.59點，是2月7日後收市新高，當日報12113.79點。連升3日，累計升352.47點，對上一次連升3日是2月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月3日。

 