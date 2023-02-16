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港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

美股向上，港股ADR升48點或0.22%，報20858點，即月恒指夜期升39點，報20860點，夜期高水48點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.84%，折合報380.17元；阿里巴巴（9988）升0.2%，折合報101.1元；美團（3690）升0.3%，折合報146.34元；匯控（0005）升0.57%，折合報57.88元；建行（0939）升0.07%，折合報4.94元。

道期現跌0.006%；標期現升0.08%；納期現升0.22%。日股現升0.6%，韓股現升0.88%，澳股現升0.64%。

VIX指數隔晚跌3.59%或0.68點，報18.23點。

紐油現跌0.06%或0.04美元，報78.54美元；布油現跌0.23%或0.2美元，報85.38美元；金價現升0%或0.13美元，報1836.14美元；LME 銅期貨隔晚跌0.99%或89美元，報8857.5美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0038厘，報3.8087厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括汽車之家（2518）、東亞（0023）

中證監：存量境內投資者可繼續在原境外機構開展交易。留意耀才（1428）

中手游（0302）：大股東質押股份疑遭私自出售，近日達成和解。

BC科技（0863）伙鄭志剛旗下裕承科金推數字資產解決方案，欲助機構和散戶參加。

陽光房地產（0435）中期分派收入跌近9%至1.98億，每單位分派按年減近一成。

惠譽：領展（0823）供股給予評級改善空間。

有線寬頻（1097）：集團正在招聘人手，無計劃裁員。

南方航空（1055）1月載客人次按年升41％，客運力升25％。

安踏（2020）逾90億股份轉倉惹減持揣測，發言人：與慈善基金有關，不涉股東減持。

聯合醫務（0722）伙盈健醫療（1419）尖沙咀開綜合影像及化驗中心。

劉若虹履新數碼通（0315）CEO，稱5G發展仍屬初期具空間、潛力。

 

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