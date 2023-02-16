美股向上，港股ADR升48點或0.22%，報20858點，即月恒指夜期升39點，報20860點，夜期高水48點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.84%，折合報380.17元；阿里巴巴（9988）升0.2%，折合報101.1元；美團（3690）升0.3%，折合報146.34元；匯控（0005）升0.57%，折合報57.88元；建行（0939）升0.07%，折合報4.94元。
道期現跌0.006%；標期現升0.08%；納期現升0.22%。日股現升0.6%，韓股現升0.88%，澳股現升0.64%。
VIX指數隔晚跌3.59%或0.68點，報18.23點。
紐油現跌0.06%或0.04美元，報78.54美元；布油現跌0.23%或0.2美元，報85.38美元；金價現升0%或0.13美元，報1836.14美元；LME 銅期貨隔晚跌0.99%或89美元，報8857.5美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0038厘，報3.8087厘。
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