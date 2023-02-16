moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

宏利全年多賺2.6% 派息增11% 擬再回購3%股份

宏利金融（0945）公布，2022年全年錄得歸於股東的收入淨額為73億加元，按年升2.6%；第四季為18.9億加元，按年跌9.2%，按季升40.3%。派息0.365加元，增11%。另外，計劃啟動「常規發行人要約」，擬回購普通股，佔宏利已發行流通的普通股之不多於3%。

2022年核心盈利62億加元，按固定匯率基礎計算按年減少7%；第四季為17億加元，按固定匯率基礎計減少2%。

2022年新造業務價值21億加元，減少9%；第四季為5.25億加元，按年減少9%。

2022年年度化保費等值銷售額57億加元，按年減少7%；第四季年度化保費等值銷售額13億加元，按年減少12%。

2022年全球財富與資產管理業務錄得33億加元的淨流入，而2021年則錄得279億加元的淨流入；第四季的全球財富與資產管理業務錄得83億加元淨流入，而2021年第四季則錄得81億加元的淨流入zxad 

「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得131%的水平。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，「亞洲有效保單業務在全年仍錄得雙位數字的增幅。北美保險業務方面，美國及加拿大的新造業務價值在 2022 年分別錄得 25%及 18%的強勁增幅」。

宏利首席財務官韋寧頓表示，「儘管面對通脹環境，在2022年仍錄得50.9%的開支效益比率，開支水平與2021年相若，這反映在致力提升數碼化和效率方面所取得的成果。『壽險資本充裕測試』(LICAT)比率達131%，反映資本水平保持強勁；而受惠於旗下舊有美國變額年金業務的再保險交易，錄得69億加元的匯款，除了創下公司的歷來新高，亦較2021年增長25億加元。過去一年，回購了4.1%的已發行流通普通股。認為股票回購是配置超額資本的有效工具，並已宣布計劃啟動「常規發行人要約」回購佔宏利已發行流通的普通股之不多於3%。憑藉強勁的財務狀況以及財務方面的靈活性，將可在未來歲月進一步落實各項業務發展策略重點」。

 

其他報道

港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

橋水達利歐：內地正贏得與美貿易戰 雙方仍可避免軍事衝突

內地連續5個月減持美債 持倉規模降至近13年最低

美股由跌轉升 道指升38點 納指連升3日 美2年10年期債息倒掛曾見紀錄最闊