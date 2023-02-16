2022年核心盈利62億加元，按固定匯率基礎計算按年減少7%；第四季為17億加元，按固定匯率基礎計減少2%。

2022年新造業務價值21億加元，減少9%；第四季為5.25億加元，按年減少9%。

2022年年度化保費等值銷售額57億加元，按年減少7%；第四季年度化保費等值銷售額13億加元，按年減少12%。

2022年全球財富與資產管理業務錄得33億加元的淨流入，而2021年則錄得279億加元的淨流入；第四季的全球財富與資產管理業務錄得83億加元淨流入，而2021年第四季則錄得81億加元的淨流入zxad

「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得131%的水平。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，「亞洲有效保單業務在全年仍錄得雙位數字的增幅。北美保險業務方面，美國及加拿大的新造業務價值在 2022 年分別錄得 25%及 18%的強勁增幅」。

宏利首席財務官韋寧頓表示，「儘管面對通脹環境，在2022年仍錄得50.9%的開支效益比率，開支水平與2021年相若，這反映在致力提升數碼化和效率方面所取得的成果。『壽險資本充裕測試』(LICAT)比率達131%，反映資本水平保持強勁；而受惠於旗下舊有美國變額年金業務的再保險交易，錄得69億加元的匯款，除了創下公司的歷來新高，亦較2021年增長25億加元。過去一年，回購了4.1%的已發行流通普通股。認為股票回購是配置超額資本的有效工具，並已宣布計劃啟動「常規發行人要約」回購佔宏利已發行流通的普通股之不多於3%。憑藉強勁的財務狀況以及財務方面的靈活性，將可在未來歲月進一步落實各項業務發展策略重點」。

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