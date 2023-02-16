裕承科金（0279）落實與OSL達成戰略合作，計劃共同創建一個全方位的數字資產金融服務生態系統後，在獲得所需監管批准後，該集團與OSL將提供全方位的受監管的數字資產解決方案，包括資產型證券代幣的創建、實物和現金結算的數字資產現貨和衍生品的二級市場交易、以及場外交易和在交易平台交易的數字資產託管。
針對一級市場的發行，裕承科金表示，將在切實可行的情況下委任OSL作為其香港證券型代幣發行的配售代理。裕承科金的企業融資團隊將主導代幣化技術服務、項目開拓和交易結構、以及融資。有關活動亦須經監管部門批准。
至於二級市場方面，OSL將作為裕承科金的獨家交易夥伴，在未來12 個月協助裕承科金，進行實物結算的數字資產交易活動。若OSL進行現金結算數字資產衍生產品交易，裕承科金亦將向OSL 提供現金結算的數字資產衍生品交易服務，包括但不限於芝加哥商品交易所上市的數字資產期貨和期權，以及港交所（0388）上市的數字資產期貨衍生品。
透過綜合賬戶模式，OSL亦將支持裕承科金為終端客戶，提供符合機構規格的數字資產交易及保管設施。 裕承科金行政總裁劉富榮表示，此次合作具有顛覆行業的意義，為全球機構和零售客戶創造一個符合機構規格的綜合數字資產解決方案。
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