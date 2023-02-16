根據公布，擬入主奧園健康的新買家兼準大股東Best Discovery International Ltd，原本為獨立第三方李惠強作為有限合伙的眾鑫國際有份間接參與的機構。因應是項收購，新買家擬作出相應重組，並且引入廣州市增城區國有資產監督管理局、廣州市人民政府辦公廳和廣東省財政廳有份發起的廣州南粵基金集團的子公司--南粵城發，以有限合伙人身份參與接手奧園健康股份。眾鑫及南粵城發會以有限合伙人身份，分別各佔Best Discovery International Ltd的母公司南粵星橋（香港）60%及40%權益。雙方亦同時以相同股權比例佔有南粵星橋（香港）的普通合伙人權益。南粵星橋（香港）則擬委任德林證券（香港）作為投資經理。

此外，中國奧園副主席兼行政總裁郭梓寧因其他事務提呈辭任奧園健康非執行董事、董事會主席等職務，即日（2月16日）起生效。中國奧園及奧園健康繼續停牌。