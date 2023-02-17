moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

聯儲局官員放鷹 美債息倒掛收窄 美股見至少一周最大跌幅 道指跌431點

美國1月PPI反彈超預期，聯儲局兩位鷹派官員暗示下月或支持加息50基點，美債息倒掛收窄，美股見至少一周最大跌幅。聖路易斯聯邦儲備銀行行長James Bullard表示，他不排除在3月會議上支持加息50基點的可能性。克利夫蘭聯儲會行長Loretta Mester說有充分的經濟理由支持提高加息幅度。另外，內地以對台軍售為由制裁美國兩家軍工巨頭，拜登表示希望和習近平親自溝通化解緊張局勢，關注布林肯與王毅是否在慕尼黑會議上會晤。

道瓊斯工業平均指數收跌431點，跌幅1.27%，報33696點。標普500指數收跌57點，跌幅1.38%，報4090點。納斯達克綜合指數收跌214點，或1.78%，報11855點。

微軟跌2.66%，報262.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而Cisco升5.24%，報50.99元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報153.71元，跌1.04%，谷歌母公司Alphabet收市報95.51元，跌1.47%，亞馬遜收市報98.15元，跌2.97%，Facebook收市報172.44元，跌2.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報465點。德國DAX指數收漲0.18%，報15533點；法國CAC 40指數漲0.9%，報7366點；英國富時100指數收漲0.19%，報8012點。

美2年期10年期債息倒掛，但連續第二日收窄，曾收窄至77.378基點，是2月13日後最窄，收報78.132基點，是2月3日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，亦連續第三日收窄，曾收窄至93.974基點，是1月6日後最窄，收市報95.852基點，是1月5日後收市最窄。

道指曾跌最多1.29%，是2月1日後最大跌幅。曾低見33686.59點，是2月10日33591.99點後最低。收市報33696.85點，是1月23日後收市新低，當日報33629.56點。

標指曾跌最多1.4%，是1月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。曾低見4089.49點，是2月10日4060.79點後最低。收市報4090.41點，是2月9日後收市新低，當日報4081.5點。

納指曾跌最多1.8%，是2月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.85%。曾低見11853.36點，是2月14日11760.56點後最低。收市報11855.83點，是2月10日後收市新低，當日報11718.12點。

 