道瓊斯工業平均指數收跌431點，跌幅1.27%，報33696點。標普500指數收跌57點，跌幅1.38%，報4090點。納斯達克綜合指數收跌214點，或1.78%，報11855點。

微軟跌2.66%，報262.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而Cisco升5.24%，報50.99元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報153.71元，跌1.04%，谷歌母公司Alphabet收市報95.51元，跌1.47%，亞馬遜收市報98.15元，跌2.97%，Facebook收市報172.44元，跌2.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報465點。德國DAX指數收漲0.18%，報15533點；法國CAC 40指數漲0.9%，報7366點；英國富時100指數收漲0.19%，報8012點。

美2年期10年期債息倒掛，但連續第二日收窄，曾收窄至77.378基點，是2月13日後最窄，收報78.132基點，是2月3日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，亦連續第三日收窄，曾收窄至93.974基點，是1月6日後最窄，收市報95.852基點，是1月5日後收市最窄。

道指曾跌最多1.29%，是2月1日後最大跌幅。曾低見33686.59點，是2月10日33591.99點後最低。收市報33696.85點，是1月23日後收市新低，當日報33629.56點。

標指曾跌最多1.4%，是1月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。曾低見4089.49點，是2月10日4060.79點後最低。收市報4090.41點，是2月9日後收市新低，當日報4081.5點。

納指曾跌最多1.8%，是2月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.85%。曾低見11853.36點，是2月14日11760.56點後最低。收市報11855.83點，是2月10日後收市新低，當日報11718.12點。