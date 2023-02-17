克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Loretta Mester稱，她認為本月早些時候再次加息50個基點的理由充分，認為，利率需要繼續向限制性水平邁進以遏制物價壓力。聖路易斯聯儲行長James Bullard認同此觀點。兩人均認為，只要經濟條件許可，決策者不應該排除加大加息力度的可能性。

Bullard稱，「我的總體判斷是，對抗通脹將是一個漫長的過程」，希望聯儲局儘快將政策利率提高到5.375%。

Mester稱，「就目前而言，經濟數據並沒有改變我的觀點，即我們需要將聯邦基金利率提高到5%以上並保持一段時間。事實上，在兩周前的會議上，不管金融市場對我們的預期是如何，我個人認為從經濟角度而言有充分理由支持加息50個基點，這將使目標利率區間的上端達到5%」。

Bullard表示，「即使經濟持續增長且勞動力市場走強，加息可以通過將通脹預期維持在低水平，進而幫助確立2023年通膨率下滑趨勢」。

Mester表示，如果經濟情況許可，聯儲局可能會再次加快加息步伐，「不會總是25基點的。正如我們之前表明的，當經濟需要時，我們可以加快行動，在任何特定會議上都可以加大加息幅度。主要取決於經濟的發展情況」。當被問及她何時可能對聯儲局暫停加息感到滿意時，Mester表示，聯儲局仍在努力將利率提高到足以使通脹降至目標的水平。

Bullard 表示，「持續加息以及低通脹預期可能使2023年成為一個通脹下滑的年份。受2022年聯儲局集中發力加息的影響，基於市場的通脹預期指標現在相對較低」。他預計，今年經濟增長將放緩，失業率料在長期內恢復到更正常的水平。

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