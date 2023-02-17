個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報382.81元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報101.17元；美團（3690）升0.41%，折合報148.9元；匯控（0005）升0.24%，折合報58.24元；建行（0939）跌0.33%，折合報4.91元。

道期現跌0.157%；標期現跌0.26%；納期現跌0.42%。日股現跌0.51%，韓股現跌0.77%，澳股現跌0.46%。

VIX指數隔晚升10.64%或1.94點，報20.17點。

紐油現跌0.73%或0.57美元，報77.91美元；布油現跌0.28%或0.23美元，報85.14美元；金價現跌0.22%或4.22美元，報1832.14美元；LME 銅期貨隔晚升1.86%或165.5美元，報9023美元。美國10年期債息現升0.35%或0.0136厘，報3.8744厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括希慎（0014）、聯想（0992）、金沙（1928）。

大家樂（0341）旗下「活力午餐」下周一及二暫停向學校供應飯盒，稱要檢視工序及清潔廠房。

俄鋁（0486）第二大股東發難，要求召開股東特別大會。

中國奧園（3883）擬以2.56億元蝕讓奧園健康（3662）29.9%股權，套現減債。

東方海外（0316）接收首架2.42萬個標準集裝箱船，命名「東方西班牙」號。

渣打洪丕正：難以評論收購，渣打（2888）業務獨特，將專注增長。

新城發展（1030）：失聯高層曲德君家人代辭任副董事長。

裕承金科（0279）：OSL任證券型代幣發行配售代理。

李開復再減持知乎（2390），兩個月三度減持，共套現1739萬美元。

長城（2333）旗下電車ORA，港設首個陳列室。

中電控股（0002）贊助嘉理道農場1000萬，進行10年期森林復修計劃。

穆迪：領展（0823）供股助維持在A2評級及改善財務比率。

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