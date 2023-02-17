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恒指低開29點 科指跌0.17% 穿50天線 華興資本跌15% 大家樂跌0.16%

恒指今早低開29點或0.14%，報20958點，大市成交金額21億元；國指今早低開3點或0.06%，報7086點。恒生科技指數開市報4359點，跌0.17%。

李寧（2331）、龍湖（0960）、中芯（0981）拖累大市。匯控（0005）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌56隻升，9隻下跌，11隻無升跌。網易（9999）升0.51%，報138.9元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌1.57%，報25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報37.85元，升1.61%；跌幅最大的是理想（2015）開市報97.5元，跌1.42%。

恒指續低於10天線(21165.58點)，高於50天線(20705.17點)。科指低於10天線(4406.75點)，跌穿50天線(4368.79點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下希慎（0014）無成交，報26.8元。聯想（0992）開市報6.97元，跌0.43%。金沙（1928）開市報29.05元，無升跌。

大家樂（0341）旗下「活力午餐」下周一及二暫停向學校供應飯盒，稱要檢視工序及清潔廠房。開市報12.8元，跌0.16%。

俄鋁（0486）第二大股東發難，要求召開股東特別大會。無成交，報3.95元。

華興資本（1911）指沒法與創辦人包凡取得聯絡開市報8.5元，跌15%，是2018年10月25日後最大跌幅，當日跌幅為15.33%。低見8.5元，是1月4日8.11元後最低。

中國奧園（3883）擬以2.56億元蝕讓奧園健康（3662）29.9%股權，套現減債。奧園停牌。奧園健康（3662）停牌。

東方海外（0316）接收首架2.42萬個標準集裝箱船，命名「東方西班牙」號。開市報125.1元，無升跌。

渣打洪丕正：難以評論收購，渣打（2888）業務獨特，將專注增長。開市報70.2元，升0.5%。

新城發展（1030）：失聯高層曲德君家人代辭任副董事長。無成交，報2.89元。

裕承金科（0279）：OSL任證券型代幣發行配售代理。無成交，報0.113元。

李開復再減持知乎（2390），兩個月三度減持，共套現1739萬美元。開市報28.8元，升2.86%。

長城（2333）旗下電車ORA，港設首個陳列室。開市報11.46元，跌0.17%。

中電控股（0002）贊助嘉理道農場1000萬，進行10年期森林復修計劃。開市報4.63元，升0.22%。

穆迪：領展（0823）供股助維持在A2評級及改善財務比率。開市報53.65元，跌0.19%。

異動股

上升異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）開市報0.085元，升14.86%；寰亞傳媒（8075）開市報0.28元，升12.45%；現代傳播（0072）開市報0.7元，升11.11%；深藍科技（1950）開市報0.174元，升7.41%；英皇文化產業（0491）開市報0.044元，升4.76%；凌雄科技（2436）開市報13.2元，升3.94%；歌禮製藥（1672）開市報3.7元，升3.93%；金山雲（3896）開市報2.4元，升3.9%；寶龍商業（9909）開市報6.2元，升3.85%；天潤雲（2167）開市報13.28元，升3.75%。

下跌異動股，包括，華興資本（1911）開市報8.5元，跌15%；金匯（8160）開市報0.05元，跌7.41%；寶光實業（0084）開市報0.064元，跌7.25%；康健（3886）開市報0.325元，跌4.41%；中國新華教育（2779）開市報1元，跌3.85%；聖諾醫藥（2257）開市報49.55元，跌3.13%；FA三星比特幣（3135）開市報10.5元，跌3.05%；愛帝宮（0286）開市報0.64元，跌3.03%；生力啤（0236）開市報0.71元，跌2.74%；綠城管理控股（9979）開市報6.71元，跌2.19%；時代鄰里（9928）開市報0.99元，跌1.98%。

 

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