報道引述消息指，又稱上述人事安排仍存在最終變動的可能。銀保監、中證監和上海市政府暫未回覆彭博社查詢。

報道指，這一人士變動若最終落實，市場將並不太意外，實際在去年10月公布的第二十屆中央委員和候補中央委員名單中已有徵兆，易會滿由候補中央委員升任為中央委員，吳清則首次進入中央候補委員名單。當時66歲的銀保監會主席郭樹清並未出現在相關名單中。

資本市場的從業者對吳清亦不陌生。在2018年調任上海市副市長之前，他曾擔任上交所理事長，以及在證監會從事證券公司監管工作多年。

最為市場熱議的履歷是2005年吳清從證監會機構部主任改任風險辦主任，期間風險辦處置了「德隆系」等31家違規證券公司，據本地媒體報導，因其作風強硬，曾被業界稱為「券商屠夫」。此後2009年吳清出任基金部主任，對基金經理的「老鼠倉」行為也進行了強力懲治。

前往證監會前，吳清曾在國家計劃委員會和國務院證券委員會任職。他擁有中國人民大學金融學博士學位。國家計劃委員會後來改組為國家發改委，國務院證券委員會的工作後來由中國證監會承擔。

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