彭博社引述消息指，現任中國證券監督管理委員會主席易會滿將有望調任中國銀行保險監督管理委員會，接替郭樹清出任銀保監會主席；而現任上海市常務副市長吳清則準備接替易會滿出任證監會主席一職。此項任命通常會在3月初的全國人大會議前後公布。吳清將幫助引導內地金融市場向外資公司開放。
報道引述消息指，又稱上述人事安排仍存在最終變動的可能。銀保監、中證監和上海市政府暫未回覆彭博社查詢。
報道指，這一人士變動若最終落實，市場將並不太意外，實際在去年10月公布的第二十屆中央委員和候補中央委員名單中已有徵兆，易會滿由候補中央委員升任為中央委員，吳清則首次進入中央候補委員名單。當時66歲的銀保監會主席郭樹清並未出現在相關名單中。
資本市場的從業者對吳清亦不陌生。在2018年調任上海市副市長之前，他曾擔任上交所理事長，以及在證監會從事證券公司監管工作多年。
最為市場熱議的履歷是2005年吳清從證監會機構部主任改任風險辦主任，期間風險辦處置了「德隆系」等31家違規證券公司，據本地媒體報導，因其作風強硬，曾被業界稱為「券商屠夫」。此後2009年吳清出任基金部主任，對基金經理的「老鼠倉」行為也進行了強力懲治。
前往證監會前，吳清曾在國家計劃委員會和國務院證券委員會任職。他擁有中國人民大學金融學博士學位。國家計劃委員會後來改組為國家發改委，國務院證券委員會的工作後來由中國證監會承擔。
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