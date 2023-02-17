報道引述消息指，項目在獲得常規的內地地方政府技術安全監管批覆後，更高層內地官員做出了額外審查的指示。官方仍希望確保項目不會造成核心技術洩露，或與內地對美國機構和個人的制裁相衝突。審視的結果將向政府高層匯報，目前並不清楚這些核查將以什麼形式進行，或持續多長時間。其中一位知情人士說，並沒有跡象表明該核查會使得項目被叫停。

內地商務部、發改委和工信部周四暫未回覆彭博社查詢。寧德時代也未作出回應。福特在電郵聲明中表示，「我們不知悉內地官員對於此事有任何插手」。

福特周一稱，此次合作將使寧德時代的磷酸鐵鋰(LFP)電池技術得以在密西根州電池廠使用。福特對這個新廠的投資總計35億美元，該公司既是運營方，也是控股方。福特負責電動汽車工業化的副總裁Lisa Drake本周早些時候表示，這家密西根廠將是美國第一家生產LFP電池的工廠。他說，寧德時代將幫助建廠並會派駐員工。

美國參議院情報委員會主席Mark Warner批評稱，考慮到內地在技術共享方面的過往記錄，北京方面審查福特汽車與一家內地電動汽車電池巨頭合作關係是諷刺和虛偽之舉。

Warner表示，內地對交易的審查「具有諷刺意味」，因為在過去的二十年裡，西方公司要麼被要求把技術轉讓給內地同行，要麼通過商業間諜活動被竊取技術。他稱北京對交易的審查是「中共政權的虛偽」。Warner表示，「他們強迫技術轉讓，竊取技術，而現在想嘗試逆轉潮流」。

Warner表示，他沒有對福特與寧德時代的交易進行「盡職調查」，並拒絕置評，但他表示，他將與州長一起為南弗吉尼亞州的「超級基地」尋找另一家公司。

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