港元現報7.8489元升值3點子，曾貶值最多3點子，報7.8495元，亦曾升值最多23點子，報7.8469元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升37.37點子至1.23405%；1星期HIBOR升37.77點子至1.6931%；2星期HIBOR升29.16點子至1.89262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.28點子至3.4631%；6個月期HIBOR升4.41點子至4.06089%；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.68185%。

美元指數現報104.303升值0.447點或0.43%。

美元1個月期LIBOR報4.60143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.2588%，連續3日收窄，利差是2023年2月09日後最高，當日差距為-2.2544%

對上一次連續3日收窄，是2023年1月17日，當日利差報-1.263%。

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