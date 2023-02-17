港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升16.1點子至2.34262%，是2月8日後最高，當日報2.40595%。對上一次連升3日是2022年11月16日，當日拆息報3.29714%。
港元現報7.8489元升值3點子，曾貶值最多3點子，報7.8495元，亦曾升值最多23點子，報7.8469元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升37.37點子至1.23405%；1星期HIBOR升37.77點子至1.6931%；2星期HIBOR升29.16點子至1.89262%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.28點子至3.4631%；6個月期HIBOR升4.41點子至4.06089%；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.68185%。
美元指數現報104.303升值0.447點或0.43%。
美元1個月期LIBOR報4.60143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.2588%，連續3日收窄，利差是2023年2月09日後最高，當日差距為-2.2544%
對上一次連續3日收窄，是2023年1月17日，當日利差報-1.263%。
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