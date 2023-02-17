美國強勁PPI數據加劇通脹擔憂，聯儲局官員暗示下月或支持加息50基點，美匯指數升至104.326，是1月6日後最高，離岸人民幣亦貶值至6.8881元，是1月6日後最弱。
恒指今早低開29點，曾倒升69點，最多跌169點，半日高低波幅238點。
恒指半日跌121點或0.58%，報20866點，大市成交金額441億元；國指跌38點或0.55%，報7051點。恒生科技指數收報4303點，跌1.46%。
藍籌股成交金額176.87億元，佔大市成交40.1%；科指成份股成交金額111.15億元，佔大市成交25.2%；國指成份股成交金額147.41億元，佔大市成交33.42%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，44隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升3.63%，收報8.28元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.91%，收報15.22元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.93元，升0.51%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報27.9元，跌4.62%。
恒指續低於10天線(21156.35點)，高於50天線(20703.32點)。科指受制於10天線(4401.14點)及50天線(4367.67點)。
北水南下合計淨流入1.66億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入37.84億元人民幣，較上日減少44.31%，連續第2日流入，累計流入105.78億元。
超媒體（0072）委任鄭志剛為非執董及董事會聯席主席，股價曾大飈逾八成。收報1.07元，升69.84%。
ALCO HOLDINGS（0328）旗下接清盤呈請，不排除供股。收報0.038元，跌2.56%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下希慎（0014）收報26.75元，跌0.19%。聯想（0992）收報6.8元，跌2.86%。金沙（1928）收報28.6元，跌1.55%。
大家樂（0341）旗下「活力午餐」下周一及二暫停向學校供應飯盒，稱要檢視工序及清潔廠房。收報12.7元，跌0.94%。
俄鋁（0486）第二大股東發難，要求召開股東特別大會。收報3.91元，跌1.01%。
華興資本（1911）指沒法與創辦人包凡取得聯絡。曾跌最多50%，創上市以來最大跌幅，及創上市新低，見5元，收報7.35元，跌26.5%。
東方海外（0316）接收首架2.42萬個標準集裝箱船，命名「東方西班牙」號。收報126.9元，升1.44%。
渣打洪丕正：難以評論收購，渣打（2888）業務獨特，將專注增長。收報70.1元，升0.36%。
新城發展（1030）：失聯高層曲德君家人代辭任副董事長。收報2.82元，跌2.42%。
裕承金科（0279）：OSL任證券型代幣發行配售代理。收報0.112元，跌0.88%。
李開復再減持知乎（2390），兩個月三度減持，共套現1739萬美元。收報28.6元，升2.14%。
長城（2333）旗下電車ORA，港設首個陳列室。收報11.52元，升0.35%。
中電控股（0002）贊助嘉理道農場1000萬，進行10年期森林復修計劃。收報56.45元，跌0.44%。
穆迪：領展（0823）供股助維持在A2評級及改善財務比率。收報53.65元，跌0.19%。
破頂股包括，昊海生物科技（6826）創52周高，見47.7元，收報45.85元，升6.26%；春立醫療（1858）創52周高，見22.2元，收報22.05元，升9.43%；中糧包裝（0906）創52周高，見4.75元，收報4.54元，升2.48%；登輝控股（1692）創52周高，見2.4元，收報2.4元，無升跌。
3隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.099元，收報0.115元，跌13.53%；易居企業（2048）低見0.38元，收報0.41元，跌17.17%；華興資本（1911）低見5元，收報7.35元，跌26.5%。
3隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.28元，收報0.3元，跌6.25%；麗新製衣（0191）低見1.5元，收報1.5元，跌3.85%；泰和小貸（1915）低見0.7元，收報0.75元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，超媒體（0072）收報1.07元，升69.84%；澳洲成峰高教（1752）收報0.092元，升24.32%；銀杏教育（1851）收報1.09元，升21.11%；藍鼎國際（0582）收報0.209元，升17.42%；山東新華製藥股份（0719）收報7.18元，升15.43%；易緯集團（3893）收報0.49元，升12.64%；春立醫療（1858）創52周高，見22.2元，收報22.05元，升9.43%；濠暻科技（2440）收報1.52元，升9.35%；江山控股（0295）收報0.062元，升8.77%；深藍科技（1950）收報0.176元，升8.64%。
下跌異動股，包括，華興資本（1911）創上市新低，見5元，收報7.35元，跌26.5%；易居企業（2048）創上市新低，見0.38元，收報0.41元，跌17.17%；皓天財經（1260）收報0.265元，跌15.87%；南方通信（1617）收報0.101元，跌13.68%；亨得利（3389）創上市新低，見0.099元，收報0.115元，跌13.53%；百盛商業（3368）收報0.142元，跌12.35%；天潤雲（2167）收報11.3元，跌11.72%；冠均國際（1629）收報0.24元，跌11.11%；雅視光學（1120）收報0.76元，跌9.52%；賓仕國際（1705）收報0.295元，跌9.23%。
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