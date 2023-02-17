報道指，儘管澳航之前計劃於3月26日星期日，重啟曾經廣受歡迎的墨爾本和香港 QF29/QF30航班，但根據旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，澳航今次再度推遲恢復航班，背後原因是由於香港機場員工短缺，以及香港機場費用上漲所致。據法新社報道，儘管航空公司與香港地勤服務部門進行數月談判，但仍有大約20家亞洲地區航空公司無法重啟或增加在香港的服務。澳航目前預計，來往墨爾本至香港航班將停飛至6月20日，航空公司現在聯繫受影響的乘客。

報道內引述航空公司高級人員表示，「香港機場地面服務公司將費用提高三成至—倍，並優先考慮與其有密切或直接業務聯繫的母公司，或主要是中國的航空公司」。其中一位航空公司高級人員更表示，「說配合『Hong Kong is Back』是否諷刺？如果一些大航空公司都不能回來，香港怎能繼續成為『亞洲國際都會』（Asia’s World City）呢？」。

澳航表示，目前建議墨爾本的乘客搭乘國內航班飛往雪梨，再搭乘雪梨直航香港的QF127/QF128 航班。這條航線現正升級使用A380超大型客機，預期在3月下旬至6月期間飛行，以應對額外的乘客量。然而，國泰航空（0293）每天有兩到三班直飛兩地航班，對市場來說，肯定更具吸引力，澳航則仍然沒有直達航班。

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