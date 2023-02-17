在進行海外招聘時，香港企業最常從烏克蘭、印度、菲律賓、英國和美國招聘遙距員工。香港企業最常進行全球招聘的主要職位包括：軟件工程師、市場營銷、業務開發/銷售、項目經理、程式開發人員。

與此同時，全球企業亦向香港人才招手進行遙距工作。總部設在美國的企業最常聘請香港人才，其次是英國、加拿大、新加坡和丹麥。這些香港人才最常受聘擔任以下職位：軟件工程師、統計師、產品開發、交易和銷售人員。

報告又指出，香港的90後和00後對遙距工作職位較為開放並積極把握全球工作機會。在Deel的香港遙距工作職位合約當中，90後至00後佔67%，80後佔25.4%，70後佔7.6%。

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示：「香港成為按企業招聘率計算中亞太地區增長第二快的市場絕對是預期之內。 人才短缺依然是本地企業非常關注的議題，即使香港逐漸復常，我們仍發現這些企業繼續放眼全球人才庫，並在團隊中增加更多遙距工作職位，以填補市場上的缺口。」

她又表示，由於企業現在擁有更精密的人力資源策略、企業基礎設施和數碼工具來支持全球化和混合勞動力，Deel預計這個招聘趨勢不僅僅只會發生在未來一年，更會成為長遠的趨勢。

Deel的報告調查結果匯集來自160多個國家和地區中，超過260萬份員工合約和15,000多個客戶所得的總數據，以及從第三方來源（包括 Microverse）所得的超過500萬個數據點。 截至2022年12月，報告中的所有國家、州份和城市至少有50份員工合約備案。對於支付數據，截至2022年12月，所有國家和地區至少有100名員工提取薪金，百分比變化反映在新簽訂的合約。

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