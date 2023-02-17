集團回顧業績時指，去年向政府提供喜來登大酒店的兩座大樓及澳門巴黎人，以安置不同人士作隔離檢疫及醫學觀察用途。旗下來往澳門和香港的渡輪業務已於1月8日有限度恢復營運。截至去年底，其手持7.9億美元現金及等價物，及循環融資可供動用的借款額度5.41億美元。截至1月上旬，截至去年底受限制的現金及等價物共9.12億美元，已可供動用，料足夠最少12個月營運。因應成功重續賭牌，其此前向澳門政府提供的23.1億澳門元銀行擔保，已於1月解除。

以旗下項目全年營運計，該集團只有百利宮錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）8100萬美元，但是按年倒退63%。其他項目均處於虧損狀態，當中虧損最大為倫敦人，錄得1.89億美元LBITDA。其亦透露，在新的十年批給內，金光會展開發一個約1.8萬平方米的會展獎勵旅遊場地新平台，倫敦人南面的「熱帶花園」巴黎人花園將發展5萬平方米的花園主題景點，同時亦將開發若干新餐廳，及推出包括明星表演以及水上運動兼配備船上餐飲及娛樂的豪華遊艇體驗。

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