銀保監會對建設銀行處罰最重，沒收違法所得並處罰款約7341.56萬元，對分支機構罰款約1.26億元，並對9名責任人員分別予以警告、罰款的行政處罰；並對渣打中國總行沒收違法所得並處罰款3625.94萬元，對分支機構罰款1340萬元。銀保監會開展的風險管理及內部控制有效性現場檢查中，發現該兩間機構存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行為。

至於對中國銀行、民生銀行和渤海銀行開展支持民營企業及小微企業政策落實現場檢查中發現，存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等違法違規行為。對中國銀行總行罰款1600萬元，對分支機構罰款1680萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對民生銀行總行沒收違法所得並處罰款6672.462萬元，對分支機構罰款2300萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1230萬元，並對1名責任人員予以警告。