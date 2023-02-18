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銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法

中國銀保監與人民銀行今日就商業銀行資本管理辦法，發出徵求意見稿。修訂重點包括構建差異化資本監管體系，使監管要求與銀行資產規模和業務複雜程度匹配，有助降低中小銀行合規成本，並全面修訂計算風險加權資產（RWA）的規則，提升風險敏感性。

當局表示，修訂擬於明年11日起實施，測算顯示，在修訂後銀行業資本充足水平總體仍然穩定，沒有大幅波動，有個別銀行會有小幅變化但符合預期。

當局擬將銀行劃分為三個級別，對應不同資本資管方案，規模較大或跨境業務較多的銀行，將對照資本監管國際規則，兩者規模相對較小的銀行實施相對簡化監管規則，至於資產規模少於100億元人民幣的商業銀行，則會再進一步簡化資本計量，並引導聚焦服務縣域和小微企業。

在風險加權資產加權修訂，當局指會改善風險暴露分類標準，增加風險驅動因子，細化風險權重，例如針對房地產風險暴露中的抵押貸款，會依據房產類型、還款來源、貸款價值比率（LTV），設置多個級別的風險權重。當局亦會限制銀行內部模型使用，完善內部模型，降低內部模型的套利空間。

當局亦首次明確銀行投資資產管理產品的資本計算標準，參照國際標準，若未能獲得組成理財產品的資產詳細資料，也不能劃分資產所屬分類，則適用1250%的風險權重。