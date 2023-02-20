羅盛梅坦言，上調股票印花稅率等任何推高摩擦成本（friction cost）的做法肯定不利於成交額和流動性。她以投行的自營交易為例，假如交易成本下降，自營交易活動定能更趨活躍，「若我們希望長遠能有更多的流動性和更多的成交額，便應該重新考慮一下交易成本的問題。」她提到該會進行的研究顯示，本港股票交易費用絕不便宜，計及營運費用連同股票印花稅，香港是亞洲區內交易成本最高的股票市場之一。

羅盛梅認為，此舉不單未能幫助普羅市民，且間接要由他們「埋單」。曾任積金局行政總監的她解釋，不少市民的強積金均有港股投資，銀行或金融機構皆不願承擔股票印花稅所添加的額外成本，最終會把費用轉嫁予市民。她表示，政府設立強積金的原意是保護市民的退休生活，但增加股票印花稅猶如對市民直接徵稅，變相是損害了市民的退休保障。

羅盛梅指出，下調股票印花稅已成為金融業界共同倡議的議題，惟相信港府仍需一定的勇氣，才能作出調低稅率的決定。

其他報道

北水增持盈富 減持工行