信報報道，會員包括高盛、摩根大通和富國銀行等國際知名銀行，以及貝萊德與黑石等大型基金公司的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA），其行政總裁羅盛梅建議，政府應把股票印花稅至少調整回到原來水平（即0.1%），以助提升市場流動性和減輕投資者成本。她稱，「增加股票印花稅對普羅大眾沒有幫助，更會損害他們的投資回報」。港府在一年半前調高股票印花稅多達三成，報道指，港股同期的交投無獨有偶持續萎縮。
羅盛梅坦言，上調股票印花稅率等任何推高摩擦成本（friction cost）的做法肯定不利於成交額和流動性。她以投行的自營交易為例，假如交易成本下降，自營交易活動定能更趨活躍，「若我們希望長遠能有更多的流動性和更多的成交額，便應該重新考慮一下交易成本的問題。」她提到該會進行的研究顯示，本港股票交易費用絕不便宜，計及營運費用連同股票印花稅，香港是亞洲區內交易成本最高的股票市場之一。
羅盛梅認為，此舉不單未能幫助普羅市民，且間接要由他們「埋單」。曾任積金局行政總監的她解釋，不少市民的強積金均有港股投資，銀行或金融機構皆不願承擔股票印花稅所添加的額外成本，最終會把費用轉嫁予市民。她表示，政府設立強積金的原意是保護市民的退休生活，但增加股票印花稅猶如對市民直接徵稅，變相是損害了市民的退休保障。
羅盛梅指出，下調股票印花稅已成為金融業界共同倡議的議題，惟相信港府仍需一定的勇氣，才能作出調低稅率的決定。
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