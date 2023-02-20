moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌96點 夜期低水208點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌96點或0.47%，報20622點，即月恒指夜期跌128點，報20512點，夜期低水208點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報370.28元；阿里巴巴（9988）跌1.39%，折合報98.07元；美團（3690）跌0.8%，折合報143.05元；匯控（0005）升0.66%，折合報58.59元；建行（0939）跌1.3%，折合報4.88元。

道期現跌0.165%；標期現跌0.27%；納期現跌0.32%。日股現跌0.18%，韓股現跌0.34%，澳股現跌0.18%。

VIX指數隔晚跌0.74%或0.15點，報20.02點。

紐油現升0.19%或0.14美元，報76.49美元；布油現升0.08%或0.06美元，報83.07美元；金價現跌0.18%或3.35美元，報1839.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.39%或35.5美元，報8987.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8148厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括國浩（0053）、朗廷（1270）、百盛集團（3368）、新興印刷（1975）

協鑫科技（3800）盈喜，料去年純利升逾2倍。

易居企業（2048）首席財務官周亮辭世。

同程旅行（0780）擬７億人幣收購旅行社。

中國環保科技（0646）折讓價19%配售2200萬新股。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被拍現身澳洲墨爾本，會見「改變他一生」的恩人。

耀才（1428）調查：逾8成散戶看好後市，最想「撈底」騰訊。

銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法。

四川成渝（0107）59億人民幣購母公司四川二繞西高速。

銀保監會罰5金融機構4億人幣，建行（0939）最重。其餘4間為中國銀行（3988）、中國民生銀行（1988）、渣打銀行(中國)和渤海銀行。

羅熹遭免去中國人保集團黨委書記。羅熹還兼任中國人保（1339）執行董事和董事長，以及中國財險（2328）非執行董事、董事長。

華科資本（1140）溢價7%發近9億新股籌3.5億元。

眾安在綫（6060）料去年轉蝕最多15億人幣。

金沙（1928）去年虧損123億元，9.12億美元受制限現金可重新使用。

BlackRock、Citigroup，增持領展（0823）

諾輝健康（6606）：港國際研發中心今投入使用，未來5年投資1億元。

聯想（0992）預料個人電腦市場於2024年恢復增長。

光大控股（0165）發盈警，料轉蝕最多79億。

希慎（0014）：農曆年後人流明顯回升，需時觀察旅客消費習慣變化。

 

其他報道

ASIFMA建議將股票印花稅調回原水平

北水增持盈富 減持工行