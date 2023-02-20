個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報370.28元；阿里巴巴（9988）跌1.39%，折合報98.07元；美團（3690）跌0.8%，折合報143.05元；匯控（0005）升0.66%，折合報58.59元；建行（0939）跌1.3%，折合報4.88元。

道期現跌0.165%；標期現跌0.27%；納期現跌0.32%。日股現跌0.18%，韓股現跌0.34%，澳股現跌0.18%。

VIX指數隔晚跌0.74%或0.15點，報20.02點。

紐油現升0.19%或0.14美元，報76.49美元；布油現升0.08%或0.06美元，報83.07美元；金價現跌0.18%或3.35美元，報1839.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.39%或35.5美元，報8987.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8148厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括國浩（0053）、朗廷（1270）、百盛集團（3368）、新興印刷（1975）。

協鑫科技（3800）盈喜，料去年純利升逾2倍。

易居企業（2048）首席財務官周亮辭世。

同程旅行（0780）擬７億人幣收購旅行社。

中國環保科技（0646）折讓價19%配售2200萬新股。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被拍現身澳洲墨爾本，會見「改變他一生」的恩人。

耀才（1428）調查：逾8成散戶看好後市，最想「撈底」騰訊。

銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法。

四川成渝（0107）59億人民幣購母公司四川二繞西高速。

銀保監會罰5金融機構4億人幣，建行（0939）最重。其餘4間為中國銀行（3988）、中國民生銀行（1988）、渣打銀行(中國)和渤海銀行。

羅熹遭免去中國人保集團黨委書記。羅熹還兼任中國人保（1339）執行董事和董事長，以及中國財險（2328）非執行董事、董事長。

華科資本（1140）溢價7%發近9億新股籌3.5億元。

眾安在綫（6060）料去年轉蝕最多15億人幣。

金沙（1928）去年虧損123億元，9.12億美元受制限現金可重新使用。

BlackRock、Citigroup，增持領展（0823）。

諾輝健康（6606）：港國際研發中心今投入使用，未來5年投資1億元。

聯想（0992）預料個人電腦市場於2024年恢復增長。

光大控股（0165）發盈警，料轉蝕最多79億。

希慎（0014）：農曆年後人流明顯回升，需時觀察旅客消費習慣變化。

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