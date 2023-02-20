恒指今早低開38點或0.19%，報20681點，大市成交金額12億元；國指今早低開15點或0.22%，報6976點。恒生科技指數開市報4248點，跌0.22%。
京東（9618）、平保（2318）、比亞迪（1211）拖累大市。網易（9999）、碧桂園服務（6098）、阿里健康（0241）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，7隻下跌，65隻無升跌。宏橋（1378）升1.45%，報8.4元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌1.63%，報24.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，9隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報19.66元，升1.44%；跌幅最大的是京東（9618）開市報208.4元，跌1.04%。
恒指跌穿50天線(20740.52點)。科指10天線(4374.9點)下試50天線(4374.14點)，科指下試250天線(4212.1點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下國浩（0053）無成交，報73元。朗廷（1270）無成交，報1.16元。百盛集團（3368）無成交，報0.149元。新興印刷（1975）無成交，報0.89元。
協鑫科技（3800）盈喜，料去年純利升逾2倍。開市報2.21元，升2.79%。
易居企業（2048）首席財務官周亮辭世。開市報0.405元，無升跌。
同程旅行（0780）擬７億人幣收購旅行社。無成交，報17元。
中國環保科技（0646）折讓價19%配售2200萬新股。無成交，報0.75元。
阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被拍現身澳洲墨爾本，會見「改變他一生」的恩人。開市報98.8元，跌0.65%。
耀才（1428）調查：逾8成散戶看好後市，最想「撈底」騰訊。無成交，報1.46元。
銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法。建行（0939）開市報4.68元，無升跌。工商銀行（1398）開市報4.68元，無升跌。中國銀行（3988）開市報4.68元，無升跌。農業銀行（1288）開市報2.77元，無升跌。郵儲銀行（1658）開市報4.93元，無升跌。交行（3328）開市報4.75元，跌0.21%。招商銀行（3968）開市報4.68元，無升跌。
四川成渝（0107）59億人民幣購母公司四川二繞西高速。無成交，報1.89元。
銀保監會罰5金融機構4億人幣，建行（0939）最重。其餘4間為中國銀行（3988）、中國民生銀行（1988）、渣打銀行(中國)和渤海銀行。建行開市報4.68元，無升跌。中行（3988）開市報4.68元，無升跌。中國民生銀行（1988）開市報2.8元，無升跌。渣打（2888）開市報71元，升0.42%。
羅熹遭免去中國人保集團黨委書記。羅熹還兼任中國人保（1339）執行董事和董事長，以及中國財險（2328）非執行董事、董事長。人保開市報2.56元，跌0.39%。財險（2328）開市報7.22元，升0.28%。
華科資本（1140）溢價7%發近9億新股籌3.5億元。開市報0.365元，無升跌。
眾安在綫（6060）料去年轉蝕最多15億人幣。開市報21.3元，無升跌。
金沙（1928）去年虧損123億元，9.12億美元受制限現金可重新使用。開市報28元，跌0.53%。
BlackRock、Citigroup，增持領展（0823）。開市報53.2元，升0.28%。
諾輝健康（6606）：港國際研發中心今投入使用，未來5年投資1億元。開市報32.4元，無升跌。
聯想（0992）預料個人電腦市場於2024年恢復增長。開市報6.78元，無升跌。
光大控股（0165）發盈警，料轉蝕最多79億。開市報5.78元，跌5.86%。
希慎（0014）：農曆年後人流明顯回升，需時觀察旅客消費習慣變化。無成交，報26.3元。
破頂股包括，叙福樓（1978）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，寰亞傳媒（8075）開市報0.265元，升12.77%；三葉草生物（2197）開市報2.85元，升9.2%；洪橋集團（8137）開市報0.85元，升7.59%；北控醫療健康（2389）開市報0.109元，升3.81%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報14.46元，升3.58%；山東新華製藥股份（0719）開市報8.12元，升3.31%；南方錳業（1091）開市報0.64元，升3.23%；澳優（1717）開市報4.7元，升3.07%；保利協鑫（3800）開市報2.21元，升2.79%；天鴿互動（1980）開市報0.76元，升2.7%。
下跌異動股，包括，超媒體（0072）開市報1.06元，跌6.19%；光大控股（0165）開市報5.78元，跌5.86%；微泰醫療（2235）開市報7.5元，跌5.66%；帝國科技（0776）開市報4.98元，跌5.32%；康健（3886）開市報0.33元，跌4.35%；遠東酒店（0037）開市報0.69元，跌2.82%；寶寶樹集團（1761）開市報0.35元，跌2.78%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.82元，跌2.68%；科軒（0476）開市報0.039元，跌2.5%；醫思醫療（2138）開市報8.05元，跌2.42%。
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