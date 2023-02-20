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FWD等據報以少於2500萬美元 收購馬來西亞壽險公司 Gibraltar 70%

彭博社其後引述消息補充指，這些買家以不到2500萬美元的價格收購Gibraltar BSN多數股權。富衛集團的一位代表不予置評，保德信金融集團沒有立即回覆電郵詢問。

【10:34】FWD公布，連同一眾投資者，將向保德信金融集團 (Prudential Financial)，收購馬來西亞人壽公司 Gibraltar BSN Life Bhd.的70%股權。國民儲蓄銀行(Bank Simpanan Nasional Bhd.)將續持有餘下30%股權，預計交易將於第二季完成。FWD計劃與國民儲蓄銀行一同發展 Gibraltar。新聞稿未有透露作價。

集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，「馬來西亞市場增長迅速並具有巨大長遠增長潛力，我們正於該市場建立全方位服務產品，並將能夠提供家庭伊斯蘭保險和人壽保險方案。我們很高興能將我們的數碼化產品和服務帶給更多馬來西亞居民。憑藉這些戰略發展，我們亦在富衛集團成立的10 週年大致完成了在東南亞主要市場的版圖。創造伊斯蘭保險及保險新體驗這願景會繼續帶領我們前行」。

市場一直有指FWD擬於今年在港上市，早前亦有報道指，其上市將集資10億美元。

富衛集團常務董事（新興市場）兼集團分銷總監Binayak Dutta表示：「我們與 BSN 的合作夥伴關係突顯我們對馬來西亞市場的熱衷投入，我們期待為馬來西亞伊斯蘭保險業和保險業的增長和發展作出貢獻。自成立以來，我們在馬來西亞的業務日漸強大，營運首個全年的總承繳費增長173%2，在吉隆坡設立了我們的區域技術和創新中心，並與馬來西亞一家領先的社會企業合作開發金融知識計劃 Fun(d) for Life，支援超過 4,200 人」。

 

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