信銀國際表示，客戶可同時開立香港及新加坡私人銀行賬戶，並在香港同時管理兩地賬戶，內地客戶則可通過內地律師見證賬戶開立服務。信銀國際執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，高淨值客戶，特別是跨境客戶一直對全球資產配置有龐大需求。按照既定的策略性規劃，該行推出新加坡私人銀行服務，將繼續發揮與母行中信銀行（0998）的協同效應，釋放業務發展潛力，同時為客戶帶來更多跨境理財的機遇與便利。

截至去年底，信銀國際私人銀行業務的客戶人數及資產管理規模按年增長近兩成，總收入按年增長逾一成。吳秋玉表示，該行在2012年在香港推出私人銀行服務，2011年新加坡分行開始營運。結合母行實力和自身人民幣業務的領先優勢，該行服務日益增加的高淨值客戶群，奠下私人銀行業務基石，已充份掌握相關市場的發展機遇，建立競爭優勢。

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