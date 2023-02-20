該行指出，金沙旗下倫敦人的房間叫價達9300元，可能反映高端中場的客人需求之多，不能夠讓房間浪費及租予非賭客。在倫敦人下注的高端中場客，平均達2.5萬元，與其調查顯示的結果呼應。永利澳門（1128）的市場佔有率則達22%，比1月23日的16%為高，進步最為神速。美高梅中國（2282）的高端中場在今個月的營運則趨向正常化，澳門博彩（0880）的高端中場業務量維持低水平。

其在2月23日調查亦發現，只錄得249名高端中場賭客參與下注，約佔2019年3月19日農曆年檔期後的調查涉及之人數的40%，但是平均下注額高達17992元，比2019年3月的調查所錄水平高出34%。總下注額為450萬元，相當於2019年3月調東的53%。這反映出，澳門的高端中場恢復進度，跑贏訪澳旅客的恢復程度。該行亦指，在今次調查期間見到有8名下注10萬元或以上的大客出現，其中一人更在新濠天地麒龍會落單注22萬元。

至於在中場方面，該行指，留意到今次調查顯示，在金沙中國及美高梅中國的平均最低注碼，達2296元，比2019年調查的水平高出52%。當中在百利宮及倫敦人顯示的結果，賭客平均注碼較2019年調查的水平高出137%及93%。美獅美高梅及美高梅澳門中場的平均注碼水平亦較2019年3月時高38%及21%。但是新濠博亞所錄的平均最低注碼則較2019年3月低34%，其料或與新濠天地的高端中場空間整固有關。澳博方面，平均錄得最低注碼比2019年3月跌29%，上葡京錄得的平均金額為1333元，比新葡京的779元高，拉勻後，令澳博的中場百家樂錄得平均最低注碼，成為全澳門唯一一家賭場低於1000元水平。

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