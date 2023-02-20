時富金融（0510）今天宣布，與「香港數字資產交易所」（HKbitEX）之控股公司太極資本開展策略合作，為客戶提供虛擬資產服務。時富金融會將客戶的虛擬資產，託管在太極資本旗下的虛擬資產託管平台ON1ON Custody。該平台同時開放虛擬資產保險選擇予客戶，為客戶資產提供多重保障。
時富金融副行政總裁關廷軒先生表示：「政府已公佈虛擬資產發展政策宣言，計劃讓散戶投資者適度參與虛擬資產，我們歡迎相關的政策方向，政策這不但有助香港發展成為國際虛擬資產中心，投資者亦將受惠於更豐富的資產配置組合；相信在更透明的市場運作下，香港的虛擬資產市場將更趨成熟，並發展出一個更完善的新金融生態圈。」
ON1ON Custody首席產品官張晉豪先生表示：「政府積極完善監管，讓銀行、券商、資產管理公司、交易所及托管等合法合規的持牌機構可展開合作，相信會為香港市場帶來新突破。此次與時富金融的戰略合作為香港力爭成為全球虛擬資產中心地位踏出重要一步。」
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