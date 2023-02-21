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夜期高水34點 美期亞股跌 匯控恒生信置等業績

美股休市，即月恒指夜期升42點，報20921點，夜期高水34點。

道期現跌0.336%；標期現跌0.34%；納期現跌0.21%。日股現跌0.26%，韓股現跌0.29%，澳股現跌0.58%。

VIX指數隔晚升6.04%或1.21點，報21.23點。

紐油現升0.95%或0.72美元，報77.07美元；布油現升1.28%或1.06美元，報84.07美元；金價現升0.05%或1.04美元，報1842.42美元；LME 銅期貨隔晚升1.71%或154美元，報9141.5美元。美國10年期債息現升0.9%或0.0347厘，報3.8495厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，匯控（0005）、恒生（0011）、信和置業（0083）、新意網集團（1686）、豐盛生活服務（0331）、南順（香港）（0411）等。

京東（9618）擬下月推百億元補貼，與拼多多競爭。

匯豐下調港元定存息。留意匯控（0005）、恒生（0011）、渣打（2888）、中銀香港（2388）

北水增持中電信（0728），減持思摩爾（6969）

朗廷酒店（1270）受惠客房收入增，可分派收入按年增近倍至1.91億。

美圖（1357）發盈喜扭虧，人氣護膚品牌賬面收益抵銷加密幣虧損。

國浩（0053）中期盈利增逾倍達12.72億，派息維持0.5元。

時富金融（0510）伙太極資本推虛擬資產服務。

證監會諮詢文件：散戶可經持牌平台買賣虛擬資產。

花旗：金沙（1928）最新高端中場市佔率24%冠同行。

香港寬頻（1310）推有線客戶轉會計劃，上網月費99元連Disney+或Netflix等OTT服務。

火必申請香港虛擬資產交易牌照，計劃推出Huobi Hong Kong。留意新火科技控股（1611）

新奧能源（2688）獲納入滬深港通氫能主題指數。

克莉斯汀（1210）前董事長要求召股東特別大會派員入局。

美團（3690）進軍香港，招募三種送遞員。

澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬，港客按年大增7倍。

楊鷗辭任中海物業（2669）執董及CEO職務，肖俊強接任。

中移動（0941）上月上客50萬戶，5G客總數達6.2億戶。

戴力弘3月1日卸任銀娛（0027）財務總裁並獲委為高級顧問，陳應達接任。

中聯通（0762）1月5G，套餐用戶累計2.16億戶。

 

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