恒指今早低開27點或0.14%，報20859點，大市成交金額11億元；國指今早低開7點或0.11%，報7056點。恒生科技指數開市報4305點，跌0.14%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，19隻下跌，31隻無升跌。碧桂園（2007）升1.13%，報2.69元，是升幅最大的藍籌。潤啤（0291）跌2.04%，報57.5元，是跌幅最大藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，9隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報2.5元，升0.81%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7元，跌1.41%。
恒指續受制於10天線(21064.26點)，高於50天線(20771.45點)。科指10天線(4360.16點)跌穿50天線(4376.76點)，指數續高於250天線(4207.62點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，匯控（0005）開市報58.35元，跌0.68%。恒生（0011）開市報124.5元，升0.32%。信置（0083）開市報10.3元，跌0.58%。新意網集團（1686）無成交，報4.8元。豐盛生活服務（0331）無成交，報5.83元。南順（0411）無成交，報10.5元。
京東（9618）擬下月推百億元補貼，與拼多多競爭。開市報205.4元，跌0.96%。
匯豐下調港元定存息。匯控（0005）開市報58.35元，跌0.68%。恒生（0011）開市報124.5元，升0.32%。渣打（2888）開市報72.2元，升0.14%。中銀香港（2388）開市報26.9元，升0.56%。
北水增持中電信（0728），減持思摩爾（6969）。中電信開市報4.12元，升0.98%。思摩爾（6969）開市報10.4元，升0.97%。
朗廷酒店（1270）受惠客房收入增，可分派收入按年增近倍至1.91億。無成交，報1.16元。
美圖（1357）發盈喜扭虧，人氣護膚品牌賬面收益抵銷加密幣虧損。開市報2.37元，升5.8%。
國浩（0053）中期盈利增逾倍達12.72億，派息維持0.5元。無成交，報73元。
時富金融（0510）伙太極資本推虛擬資產服務。無成交，報0.39元。
花旗：金沙（1928）最新高端中場市佔率24%冠同行。開市報28元，升0.72%。
香港寬頻（1310）推有線客戶轉會計劃，上網月費99元連Disney+或Netflix等OTT服務。開市報5.17元，無升跌。
火必申請香港虛擬資產交易牌照，計劃推出Huobi Hong Kong。新火科技控股（1611）。開市報2.9元，升9.02%。
新奧能源（2688）獲納入滬深港通氫能主題指數。開市報119.7元，無升跌。
克莉斯汀（1210）前董事長要求召股東特別大會派員入局。無成交，報0.063元。
美團（3690）進軍香港，招募三種送遞員。開市報146.1元，升0.21%。
澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬，港客按年大增7倍。新濠國際發展（0200）開市報9.73元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報9.68元，升0.41%。澳博（0880）開市報4.05元，無升跌。永利澳門（1128）開市報8.3元，跌0.84%。銀河娛樂（0027）開市報51.4元，跌0.68%。金沙中國（1928）開市報28元，升0.72%。
楊鷗辭任中海物業（2669）執董及CEO職務，肖俊強接任。無成交，報10元。
中移動（0941）上月上客50萬戶，5G客總數達6.2億戶。開市報58.9元，跌0.34%。
戴力弘3月1日卸任銀娛（0027）財務總裁並獲委為高級顧問，陳應達接任。開市報51.4元，跌0.68%。
中聯通（0762）1月5G，套餐用戶累計2.16億戶。開市報5.99元，跌0.33%。
異動股
上升異動股，包括，寰亞傳媒（8075）開市報0.285元，升14%；新火科技控股（1611）開市報2.9元，升9.02%；天鴿互動（1980）開市報0.92元，升8.24%；創業集團（2221）開市報0.365元，升7.35%；普甜食品（1699）開市報0.049元，升6.52%；BC科技（0863）開市報3.49元，升6.08%；美圖公司（1357）開市報2.37元，升5.8%；祥生控股（2599）開市報0.38元，升5.56%；超媒體（0072）開市報1.52元，升4.83%。
下跌異動股，包括，聖諾醫藥（2257）開市報49元，跌6.4%；北控醫療健康（2389）開市報0.109元，跌3.54%；名創優品（9896）開市報31元，跌3.13%；醫思醫療（2138）開市報7.83元，跌2.73%；先瑞達醫療（6669）開市報18元，跌2.7%；寶寶樹集團（1761）開市報0.375元，跌2.6%；中國太平（0966）開市報9.7元，跌2.51%；招金礦業（1818）開市報8.4元，跌2.1%；潤啤（0291）開市報57.5元，跌2.04%；創科實業（0669）開市報99.7元，跌1.97%。
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