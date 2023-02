Now TV指其內容網羅中外娛樂節目,包括《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》等電影、美劇《The Last of Us》,亦有STEM學習節目、24小時新聞等等,適合不同家庭成員。

其他報道

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放590億人幣

俄羅斯經濟好過預期 去年僅萎縮2.1%

夜期高水34點 美期亞股跌 匯控恒生信置等業績

京東擬下月推百億元補貼 與拼多多競爭

匯豐下調港元定存息

美股假期休市 歐股個別發展

北水增持中電信 減持思摩爾