港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升27.38點子至2.88292%，是1月27日後最高，當日報2.9397%。對上一次連升5日是2022年11月18日，當日拆息報3.59185%。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
港元現報7.8391元貶值49點子，曾貶值最多61點子，報7.8403元，亦曾升值最多6點子，報7.8336元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR昨日大升183點子，今日則回吐，跌18.76點子至2.88571%；1星期HIBOR升31.26點子至2.66423%；2星期HIBOR升31.86點子至2.73042%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升12.62點子至3.6725%；6個月期HIBOR升6.01點子至4.15827%；12個月期HIBOR升3.54點子至4.73726%。
美元指數現報104.045升值0.183點或0.18%。
美元1個月期LIBOR報4.59129%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7084%，連續5日收窄，利差是2023年1月27日後最高，當日差距為-1.63%
對上一次連續5日收窄，是2022年11月18日，當日利差報-0.3649%。
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