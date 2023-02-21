據報，雙方需要解決的問題包括如何處理用戶數據、全球宏觀經濟條件是否適合作為合作伙伴，以及中美兩家最大科技公司之間的任何交易是否會受到中美兩國的審查 。據指，兩家公司亦可能面臨中國對視頻遊戲的嚴格監管。

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