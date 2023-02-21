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騰訊據報已向Meta提議成為Meta Quest 2 VR眼鏡在華獨家代理銷售商

外電報道，騰訊（0700）已向Meta Platforms（美：META）提議成為Meta Quest 2 VR眼鏡在中國的獨家代理銷售商。據報，騰訊試圖為該設備發布現有視頻遊戲的中文版本。報道指，討論仍處於早期階段。