求職平台JobsDB與國泰（0293）合作推出「里賞筍工企劃」，用戶只需透過JobsDB更新履歷或申請工作，即可最多賺取1300里數獎賞，亦有機會贏得20000里數兌換機票。
「里賞筍工企劃」共設有第一賞及第二賞，第一賞可由日起至2023年3月31日，登記或登入JobsDB網站並更新JobsDB Profile基本資料，即賞300里數禮遇。
第二賞可在今年3月期間，加入成為JobsDB用戶並在「里數大抽獎」活動網頁登記，透過JobsDB平台每申請工作一次即可獲得一次抽獎機會，次數不限，5位終極大抽獎幸運兒可贏取20,000里賞大獎。首3,000個申請更可賺取100里數，每位參加者最多可獲1000里數，名額有限，先到先得。
JobsDB香港區營運總監李政勳表示，最新招聘數據顯示，僱員轉工情況較疫情前頻繁，2022年僱員就職中位數為21個月，按年縮短13%，反映打工仔嚮往彈性工作模式，亦期望尋找更貼近個人價值觀的工作。
國泰獎賞策略及航空夥伴總監陳泳彤表示，今次活動為會員提供更多賺取里數獎賞的途徑，為配合旅遊業復常，集團更增加每班客機的可用里數兌換機位至2019年的2倍，讓會員更快速兌換「里賞」假期，實現更佳的工作與生活平衡。
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