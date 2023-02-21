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新意網中期盈利增6％賺4.1億元 不派息

新意網（1686）公布2022年12月底止中期業績，受惠於數據中心需求增加帶動，股東應佔溢利達4.1億元，按年增加6%。一如去年同期一樣，不派中期息。集團指，已看到通脹開始上升，電價上漲，但是根據與客戶所訂合約，大部份電力成本轉嫁到客戶身上，但是他們亦開展投資項目，提升數據中心能源效益。

該集團期內除息稅、折舊及攤銷前盈利按年增長11%，達到8.05億元。主席郭炳聯指出，於過去的六個月，數據中心服務的需求持續強勁，多名客戶擴大其容量。同時多條國際海底光纜將會連接香港，進一步增加對集團的數據中心容量的需求。於過去的六個月，亦見多個雲端服務供應商已在集團的設施中增加了容量。若按市場估值集團的總權益達270億元，在包括股東貸款在內，資産負債率將大降至47%，不包括股東貸款在內，則降至33%。

新意網進一步指，隨著荃灣的MEGA Gateway及將軍澳的MEGA IDC完成後，於香港數據中心的總樓面面積將由2022年底的150萬平方呎，擴充至近300萬平方呎，其電力容量將由80兆瓦增加至超過 280兆瓦。其在舂坎角的登陸站可以讓包括中國電信國際的亞洲直達海纜（ADC）香港段登陸，並連接到他們的數據中心。同時，其亦將持續優化其現有設施。