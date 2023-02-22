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加息預期 美股見3個月最大跌幅及1個月低 道指跌697點 美10年債息見3個月高

加息預期推動美債息向上，利率期貨顯示基準利率有望在6月攀升至5.3%左右，美國10年期債息見3個月高，美股下跌，三大指數見3個月最大跌幅，及近一個月低，同時，美債息倒掛幅度亦收窄。俄烏戰爭方面，普京表示將繼續烏克蘭軍事行動，直到實現既定目標，同時又宣布俄羅斯暫不履行美俄新裁武條約；另外，據報習近平或於4月或5月前往莫斯科會晤普京。

道瓊斯工業平均指數收跌697點，跌幅2.07%，報33129點。標普500指數收跌81點，跌幅2.01%，報3997點。納斯達克綜合指數收跌294點，或2.51%，報11492點。

家得寶跌7.06%，報295.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累147點，而Walmart升0.6%，報147.33元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報148.48元，跌2.66%，谷歌母公司Alphabet收市報91.79元，跌2.71%，亞馬遜收市報94.58元，跌2.69%，Facebook收市報172.08元，跌0.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報463點。德國DAX指數收跌0.52%，報15397點；法國CAC 40指數跌0.37%，報7308點；英國富時100指數收跌0.46%，報7977點。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎76.84基點(是2月10日後最窄)至82.28基點，收市報77.43基點，是2月3日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎86.94基點(1月5日後最窄)至100.67基點，收市報88.43基點，是1月4日後收市最窄。

美國10年期債息曾升最多3.76%，是2月3日後最大升幅，當日升幅為4.71%。高見3.9584厘，是2022年11月10日4.1154厘後最高。收市報3.9525厘，是2022年11月9日後收市新高，當日報4.0923厘。連升2日，累計升0.1378厘。

道指曾跌最多2.1%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。曾低見33115.74點，是1月20日32948.93點後最低。收市報33129.59點，是1月19日後收市新低，當日報33044.56點。

標指曾跌最多2.06%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。曾低見3995.19點，是1月25日3949.06點後最低。收市報3997.34點，是1月20日後收市新低，當日報3972.61點。連跌3日，累計跌150.26點，對上一次連跌3日是1月19日。

納指曾跌最多2.51%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。曾低見11491.18點，是1月31日11398.37點後最低。收市報11492.3點，是1月30日後收市新低，當日報11393.81點。連跌3日，累計跌578.29點，對上一次連跌3日是2月10日。

 

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