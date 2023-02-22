個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.14%，折合報357.68元；阿里巴巴（9988）跌2.05%，折合報93.24元；美團（3690）跌0.49%，折合報139.11元；匯控（0005）升6.33%，折合報61.25元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.97元。

道期現升0.12%；標期現升0.08%；納期現升0.13%。日股現跌0.99%，韓股現跌1.3%，澳股現跌0.56%。

VIX指數隔晚升7.72%或1.64點，報22.87點。

紐油現跌0.24%或0.18美元，報76.17美元；布油現跌1.21%或1.02美元，報83.05美元；金價現升0.05%或0.95美元，報1836.04美元；LME 銅期貨隔晚升0.64%或59美元，報9200.5美元。美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報3.9506厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、IMAX（1970）、玖龍紙業（2689）、新世界百貨中國（0825）、數碼通（0315）、黛麗斯（0333）。

新意網（1686）中期盈利增6％賺4.1億元，不派息。

匯盈（0821）折讓4%配股集資4800萬。

JobsDB與國泰（0293）合作推「里賞筍工企劃」，更新CV及申請工作即可賺里數。

長江製衣（0294）伙無錫國企探討合營公司資產證券化。

伯明翰體育（2309）：英格蘭足球聯賽指附屬公司未符英格蘭足球聯賽規例。

大生地產（0089）：推餐飲及酒店優惠賀上市50周年。

騰訊（0700）據報已向Meta提議成為Meta Quest 2 VR眼鏡在華獨家代理銷售商。

太地（1972）設「綠色廚房」計劃力推可持續發展，77間商戶獲認證。

匯控（0005）：內房情况今年1月明顯改善，惟外圍經濟轉弱影響撥備。匯控：今年每股股息料有0.5美元，與疫前相近。

金蝶國際（0268）發盈警，料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣。

豐盛生活服務（0331）：擬物色購併機會，手持現金連額度足夠購併派息。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年度轉虧為盈。

信置（0083）中期基礎溢利跌36%，中期息15仙。

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