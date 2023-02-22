Bridgetown和Hyphen的代表拒絕置評。

Bridgetown在2020年的美國IPO中籌集了5.95億美元。其發起人 Bridgetown LLC 是 PayPal Holdings Inc. 創始人的 Thiel Capital 和李澤楷的投資旗艦 Pacific Century Group 之間的合作。報道指，SPAC此前曾與其他目標進行過談判，包括數字電信服務提供商 Circles.Life 和印度尼西亞的 Traveloka。

報道指，Hyphen一直在與高盛合作，研究各種融資方案，包括通過 SPAC 上市或私募融資。投資者包括 Pacific Century、阿里巴巴、高盛、世界銀行國際金融公司和 Experian Plc。

根據其網站，Hyphen 以前稱為 CompareAsiaGroup，提供信用卡、個人貸款和其他金融產品的比較工具。在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和台灣等市場擁有超過1000萬的月度用戶。

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