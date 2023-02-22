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恒指半日升5點 匯控再破位升4.9% 財政預算案 周大福九龍倉置業上升

憂加息拖累美股隔晚急跌，亞股時段美期上升，亞股普遍向下，港股逆市先跌後升，匯控（0005）、中海油（0883）再破位。財政司財政預算案發布財政預算案，周大福（1929）、九龍倉置業（1997）亦向上，推高大市。

恒指今早低開17點，低位跌184點，其後曾倒升91點，高低波幅276點。

恒指半日升5點或0.03%，報20534點，大市成交金額676億元；國指跌44點或0.65%，報6880點。恒生科技指數收報4121點，跌0.87%。

藍籌股成交金額307.57億元，佔大市成交45.49%；科指成份股成交金額197.99億元，佔大市成交29.28%；國指成份股成交金額253.32億元，佔大市成交37.47%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。

藍籌24隻升，47隻下跌，5隻無升跌。匯控（0005）升4.95%，收報60.45元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌6.09%，收報93.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報142.5元，升3.19%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.4元，跌3.61%。

恒指續低於50天線(20786.72點)。科指續低於250天線(4201.05點)。

北水南下合計淨流出4.94億元，終止單日流入南水北上合計淨流出20.44億元人民幣，終止連續4日流入。

財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派 4月發放首3000元。消費股方面，L'OCCITANE（0973）收報19.78元，跌0.1%。莎莎國際（0178）收報1.89元，升1.07%。周大福（1929）收報15.5元，升1.31%。普拉達（1913）收報53.5元，升2.29%。六福集團（0590）收報25元，升0.6%。周生生（0116）收報10.48元，升0.19%。新秀麗（1910）收報23.1元，跌1.49%。

收租股方面，太古（0019）收報67元，升0.6%。希慎（0014）收報24.6元，升1.23%。太古地產（1972）收報20.65元，跌0.72%。九龍倉置業（1997）收報43.75元，升2.46%。九龍倉集團（0004）見52周低18.02元，收報18.28元，升1.33%。新世界（0017）收報21.35元，跌1.16%。新地（0016）收報111.9元，升0.81%。

餐飲股方面，大快活（0052）收報12.48元，升1.96%。大家樂（0341）收報12.12元，跌1.3%。

叙福樓（1978）收報1.22元，跌4.69%。稻香（0573）收報0.88元，升2.33%。

房地產信託方面，置富（0778）收報6.69元，跌0.59%。領展（0823）收報53.05元，升0.57%。冠君（2778）收報3.47元，跌1.7%。

旅遊相關股方面，大酒店（0045）收報8.27元，升1.22%。香格里拉（0069）收報7.65元，跌0.65%。縱橫遊（8069）收報0.16元，升11.89%。

評級機構：騰訊（0700）ESG「不符合」聯合國原則類別 基金沽貨。收報360元，跌0.5%。

華興資本（1911）董事會主席包凡失聯前，正計劃轉移資產至新加坡。收報7.08元，跌1.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報142.5元，升3.19%。IMAX（1970）收報9.13元，跌0.98%。玖龍紙業（2689）收報6.63元，跌1.78%。新世界百貨中國（0825）收報0.87元，無升跌。數碼通（0315）收報5.16元，跌1.53%。黛麗斯（0333）收報0.41元，跌2.38%。

新意網（1686）中期盈利增6％賺4.1億元，不派息。收報4.73元，跌2.07%。

匯盈（0821）折讓4%配股集資4800萬。收報0.183元，升46.4%。

JobsDB與國泰（0293）合作推「里賞筍工企劃」，更新CV及申請工作即可賺里數。收報7.63元，跌0.13%。

長江製衣（0294）伙無錫國企探討合營公司資產證券化。收報1.89元，升11.83%。

伯明翰體育（2309）：英格蘭足球聯賽指附屬公司未符英格蘭足球聯賽規例。收報1.17元，跌2.5%。

大生地產（0089）：推餐飲及酒店優惠賀上市50周年。收報4.05元，無升跌。

騰訊（0700）據報已向Meta提議成為Meta Quest 2 VR眼鏡在華獨家代理銷售商。收報360元，跌0.5%。

太地（1972）設「綠色廚房」計劃力推可持續發展，77間商戶獲認證。收報20.65元，跌0.72%。

匯控（0005）：內房情况今年1月明顯改善，惟外圍經濟轉弱影響撥備。匯控：今年每股股息料有0.5美元，與疫前相近。創52周高，見60.85元，收報60.45元，升4.95%。

金蝶國際（0268）發盈警，料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣。收報15.26元，跌1.17%。

豐盛生活服務（0331）：擬物色購併機會，手持現金連額度足夠購併派息。創52周高，見6.15元，收報6.1元，升0.99%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年度轉虧為盈。收報0.97元，升6.59%。

信置（0083）中期基礎溢利跌36%，中期息15仙。收報10.2元，跌1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，高視醫療（2407）創上市新高，見55.65元，收報52.25元，跌6.03%；國藥控股（1099）創52周高，見22.2元，收報22.15元，升3.02%；匯控（0005）創52周高，見60.85元，收報60.45元，升4.95%；中海油（0883）創52周高，見11.74元，收報11.58元，跌0.34%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.15元，收報6.1元，升0.99%；海信家電（0921）創52周高，見12.48元，收報12.36元，升5.46%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括恒盛地產（0845）低見0.068元，收報0.072元，跌4%；子不語（2420）低見4.79元，收報4.79元，跌0.21%。

4隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；麗新製衣（0191）低見1.46元，收報1.46元，跌2.01%；中國互聯網投資（0810）低見0.93元，收報1元，升2.04%；泰和小貸（1915）低見0.7元，收報0.72元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，匯盈（0821）收報0.183元，升46.4%；克莉絲汀（1210）收報0.07元，升22.81%；美圖公司（1357）收報2.87元，升16.67%；都市麗人（2298）收報0.41元，升13.89%；遠見控股（0862）收報0.11元，升12.24%；山東新華製藥股份（0719）收報8.04元，升11.98%；聯眾（6899）收報0.375元，升11.94%；縱橫遊（8069）收報0.16元，升11.89%；長江製衣（0294）收報1.89元，升11.83%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.032元，升10.34%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.098元，跌18.33%；南方通信（1617）收報0.103元，跌12.71%；同方泰德（1206）收報0.57元，跌12.31%；寶光實業（0084）收報0.066元，跌12%；三巽控股（6611）收報0.163元，跌11.89%；WAC（8619）收報0.027元，跌10%；祥生控股（2599）收報0.405元，跌8.99%；潤歌互動（2422）收報1.45元，跌8.81%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.129元，跌8.51%；彌明生活百貨（8473）收報0.169元，跌8.15%；360數科（3660）收報80.3元，跌7.17%。

 

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