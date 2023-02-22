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財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，提到2023／24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20550個單位，較《長遠房屋策略》的12900個單位年度估算需求高出約60%。此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

未來5年賣地及鐵路項目可建最少7.2萬伙私宅

在加快造地方面，未來5年會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個5年期增加近1倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。這還未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。

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