未來5年賣地及鐵路項目可建最少7.2萬伙私宅

在加快造地方面，未來5年會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個5年期增加近1倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。這還未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。

其他報道

財政預算案︱機場島擬建新航空商業園 研珠海建立航空產業工業園

財政預算案︱計劃發行不少於500億元銀債券150億元綠債

李澤楷、PayPal創辦人持有SPAC 擬合併金融科技公司Hyphen

財政預算案︱向投資推廣署提供1億元 吸引更多家族辦公室來港

財政預算案︱繼續與內地探討擴容增量方案 港交所探索惡劣天氣下交易安排

財政預算案︱搶人才搶資金 增設「資本投資者入境計劃 」 通過審批可來港居住

財政預算案︱年底舉辦「國際綠色科技周」 拓國際綠色科技及金融中心

財政預算案︱倡電訊網絡營辦商頻譜使用費可獲稅務扣除 撥5000萬元推動Web3生態圈

財政預算案︱中小企融資擔保計劃申請期限由今年6月底延長至明年3月底

財政預算案︱寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅 子女免稅額增至13萬

財政預算案︱寬減利得稅及非住宅物業差餉以支援企業

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升

財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派 4月發放首3000元

財政預算案︱陳茂波：港經濟今年明顯反彈 料全年實質增長3.5%至5.5%

財政預算案︱陳茂波：冀在港復蘇初段鞏固信心 創造條件加速向前

財政預算案︱消息指政府將派5000元消費券 首期3000元料於4月發放

馬斯克：下周將公開Twitter演算法源碼

恒指低開17點 科指跌1% 匯控升5.5%創52周高 京東續跌3%

包凡失聯前 正計劃轉移資產至新加坡

麥肯錫計劃裁員2000人 歷來規模最大