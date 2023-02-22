集團指，首季收入及毛利錄得大幅增加主要因為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的在校學生人數上升；及上財年內收購的廣東華商技工學校產生的收入及毛利，但上財年首季並無產生收入及毛利。

在校學生增長則由於各所境內學校的學生人數均錄得增長，其中四川城市技師學院，較去年同期增加近2,200人或20.2%；上財年收購的廣東華商技工學校，在校生人數約6,700，上財年首季為零。此外，集團正積極計劃擴建校區，以滿足學生持續增長的需要。

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