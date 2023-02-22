中匯集團（0382）公布截至11月底的首季收入按年升19.9%，報4.72億元人民幣（下同），毛利按年升20.9%至2.38億元，首季毛利率為50.4%，按年增長0.4個百分點，營業成本按年升18.9%，報2.34億元，在校學生人數按年升19.3%至8.44萬人。
集團指，首季收入及毛利錄得大幅增加主要因為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的在校學生人數上升；及上財年內收購的廣東華商技工學校產生的收入及毛利，但上財年首季並無產生收入及毛利。
在校學生增長則由於各所境內學校的學生人數均錄得增長，其中四川城市技師學院，較去年同期增加近2,200人或20.2%；上財年收購的廣東華商技工學校，在校生人數約6,700，上財年首季為零。此外，集團正積極計劃擴建校區，以滿足學生持續增長的需要。
其他報道
財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙
財政預算案︱注資5億元助發展創意產業 支持港電視台伙內地團隊製作綜藝節目
財政預算案︱金管局與泰央行合作 研港人以「轉數快」在當地付款
財政預算案︱機場島擬建新航空商業園 研珠海建立航空產業工業園
李澤楷、PayPal創辦人持有SPAC 擬合併金融科技公司Hyphen
財政預算案︱繼續與內地探討擴容增量方案 港交所探索惡劣天氣下交易安排