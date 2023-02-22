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財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。陳茂波指，由於推出大規模逆周期措施和防疫抗疫涉及龐大開支，22/23年度整體開支的修訂預算為8096億元，相比之前一年大幅增加16.8%。預計22/23年度綜合赤字為1398億元，財政儲備在2023年3月31日預計為8173億元。

陳茂波指出，23/24年度的總收入預計為6,424億元。其中入息及利得稅預計為2,637億元，較上年度修訂預算上升6.4%。以來年的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升約20%。印花稅收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升27%。

連同23/24年度政府債券發行額約650億元，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7,629億元，相等於十二個月政府開支。

陳茂波預計至2028年3月底，財政儲備為9837億元，相當於本地生產總值25.6%，或約14個月的政府開支。

 

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