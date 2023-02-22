陳茂波指出，23/24年度的總收入預計為6,424億元。其中入息及利得稅預計為2,637億元，較上年度修訂預算上升6.4%。以來年的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升約20%。印花稅收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升27%。

連同23/24年度政府債券發行額約650億元，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7,629億元，相等於十二個月政府開支。

陳茂波預計至2028年3月底，財政儲備為9837億元，相當於本地生產總值25.6%，或約14個月的政府開支。

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