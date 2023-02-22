報道引述消息指，首階段將設計一個受到國際社會認同、並適用於內地市場的標準。據報，在過渡到全面的強制性框架之前，內地可能會先在「不遵守就解釋(comply or explain)」的基礎上引入這些要求。預計國企最早將在今年年底前率先合規。

中證監副主席方星海去年曾表示，提出強制性ESG報告要求是「下一個目標」。但同時，內地監管機構去年亦對國際可持續發展標準委員會對發展中國家要求的「包容性(inclusiveness)」表示擔憂，稱這些是「高標準」，沒有「充分考慮」各國經濟發展的差異及其披露能力。

報道引述消息指，計劃仍在初步階段，可能會發生變化。財政部沒有立即回應查詢。

畢馬威1月曾發報告，顯示去年內地100強企業中約有89%發布了ESG報告，高於2020年的78%。然而，也存在差距：超過三分之一的公司在沒有先進行所謂的「重要性評估」以確定他們所報告的指標是否與其公司和行業相關的情況下進行了披露。

另外，根據12月的公告，內地還同意讓IFRS基金會在北京設立辦事處。該辦公室將重點推動ISSB在內地的可持續性信息披露標準。

其他報道

新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

【有片：埋身擊】黃金白銀或下試更低水平

中匯首季收入升19% 毛利升20%

財政預算案︱籌備成立北部都會區統籌辦事處

財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙