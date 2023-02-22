今年財政預算案續派消費券，向全港合資格市民及新來港人士派發5000元電子消費券。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會獲發金額一半即2500元。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，作為全港擁有最多活躍用戶的電子錢包，AlipayHK已經連續第3年獲甄選支持政府電子消費券派發。
李詠詩表示，AlipayHK 近年亦致力推動商戶數字化營銷服務，幫助商戶增強品牌曝光、吸引客流、提高平均交易金額等業務轉化，透過電子消費券和AlipayHK及支付寶龐大用戶和商戶網絡優勢，吸引本地市民和內地旅客在港消費，刺激本地零售餐飲及旅遊經濟。
其他報道
新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣
預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%
習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題
半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增
財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙
財政預算案︱注資5億元助發展創意產業 支持港電視台伙內地團隊製作綜藝節目
財政預算案︱金管局與泰央行合作 研港人以「轉數快」在當地付款
財政預算案︱機場島擬建新航空商業園 研珠海建立航空產業工業園
李澤楷、PayPal創辦人持有SPAC 擬合併金融科技公司Hyphen
財政預算案︱繼續與內地探討擴容增量方案 港交所探索惡劣天氣下交易安排