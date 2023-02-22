今年財政預算案續派消費券，向全港合資格市民及新來港人士派發5000元電子消費券。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會獲發金額一半即2500元。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，作為全港擁有最多活躍用戶的電子錢包，AlipayHK已經連續第3年獲甄選支持政府電子消費券派發。