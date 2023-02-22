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AlipayHK李詠詩：派消費券多維度助商戶加速復蘇激活本港經濟

今年財政預算案續派消費券，向全港合資格市民及新來港人士派發5000元電子消費券。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會獲發金額一半即2500元。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，作為全港擁有最多活躍用戶的電子錢包，AlipayHK已經連續第3年獲甄選支持政府電子消費券派發。

李詠詩表示，AlipayHK 近年亦致力推動商戶數字化營銷服務，幫助商戶增強品牌曝光、吸引客流、提高平均交易金額等業務轉化，透過電子消費券和AlipayHK及支付寶龐大用戶和商戶網絡優勢，吸引本地市民和內地旅客在港消費，刺激本地零售餐飲及旅遊經濟。

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