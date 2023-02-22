報道引述消息指，內地正尋求遏制與美國有關聯的跨國審計機構的影響，確保內地的數據安全，並促進本土會計行業的發展。他們表示，北京方面多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。知情人士稱，有關部門並未設定最後期限，替換將以合同自然到期的形式進行。

雖然去年的中美審計協議因顯示兩個彼此競爭的超級大國仍可在一些問題上展開合作而受到稱贊，但北京方面的窗口指導表明，在國有企業和先進技術等敏感領域，脫鉤還在繼續。內地面臨的一個風險在於，轉向知名度較低的審計機構會增大國有企業從國際投資者吸引資本的難度。

合稱四大會計師事務所的普華永道、安永、畢馬威和德勤的中國代表未置評。內地財政部未回覆查詢。

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