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豐田接受工會加薪訴求 加幅20年來最大

豐田汽車公布，接受工會加薪訴求，幅度為20年來最大，並提高獎金。豐田汽車候任社長佐藤恒治表示，希望加薪決定會有同業跟從。

豐田汽車指，周三首輪談判後，即與工會達成協議，並稱加薪亦適用於兼職員工和資深合約員工。代表35.7萬名豐田員工的工會指，他們爭取的底薪加幅為20年來最大，但未有透露實質加幅。《路透社》引述分析指，雖然日本第四季經濟避過衰退，但增長仍小於預期，加薪仍只限於豐田汽車等大集團，中小企要加薪仍有困難。

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