豐田汽車指，周三首輪談判後，即與工會達成協議，並稱加薪亦適用於兼職員工和資深合約員工。代表35.7萬名豐田員工的工會指，他們爭取的底薪加幅為20年來最大，但未有透露實質加幅。《路透社》引述分析指，雖然日本第四季經濟避過衰退，但增長仍小於預期，加薪仍只限於豐田汽車等大集團，中小企要加薪仍有困難。

其他報道

內地據報擬要求境內上市公司強制披露ESG信息

新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

【有片：埋身擊】黃金白銀或下試更低水平

中匯首季收入升19% 毛利升20%

財政預算案︱籌備成立北部都會區統籌辦事處

財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙

財政預算案︱注資5億元助發展創意產業 支持港電視台伙內地團隊製作綜藝節目

財政預算案︱金管局與泰央行合作 研港人以「轉數快」在當地付款

財政預算案︱機場島擬建新航空商業園 研珠海建立航空產業工業園

財政預算案︱計劃發行不少於500億元銀債券150億元綠債

李澤楷、PayPal創辦人持有SPAC 擬合併金融科技公司Hyphen

財政預算案︱向投資推廣署提供1億元 吸引更多家族辦公室來港

財政預算案︱繼續與內地探討擴容增量方案 港交所探索惡劣天氣下交易安排

財政預算案︱搶人才搶資金 增設「資本投資者入境計劃 」 通過審批可來港居住