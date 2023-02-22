匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化」。

「中小企是本港經濟的重要支柱，我們樂見當局公布多元化措施，包括延長『中小企融資擔保計劃』下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化『商業數據通』」。

「科技和人才是香港成功的催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎」。

「我們有信心，預算案提出的相關措施能夠吸引更多國際人才和投資者。匯豐期待參與今年稍後舉行的各項國際會議，並希望繼續透過我們的環球網絡，推廣香港的優勢」。

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