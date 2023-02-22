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WeChat Pay HK：積極與商戶推消費優惠 冀刺激市民消費意欲

新一份財政預算案提出再派5000元電子消費券，WeChat Pay HK表示，非常榮幸繼續成為協助發放消費券的儲值支付工具營辦商之一，將與政府保持緊密聯繫，商討有關派發電子消費券的詳情。WeChat Pay HK又稱，將積極聯同商戶籌備推出消費優惠，進一步刺激市民消費意欲及帶動經濟，推動本地電子支付普及應用。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，承接過去兩年協助政府派發電子消費券的成功，WeChat Pay HK樂見市民對於電子錢包的接受程度比以往更高，很期待繼續參與新一輪的電子消費券派發，將會與更多商戶合作推出各項消費優惠。

WeChat Pay HK自2021年消費券推出時已作為指定營辦商，本地商戶數量已超過15萬，覆蓋超市、便利店、食肆快餐、繳費、網上購物、外賣、交通等。由去年第二階段消費券派發起計三個月，即2022年8月7日至11月7日，WeChat Pay HK總交易金額較2021年消費券派發後同期增長67%，當中超市、便利店、快餐亦分別增長約130%。

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