道瓊斯工業平均指數收跌84點，跌幅0.26%，報33045點。標普500指數收跌6點，跌幅0.16%，報3991點。納斯達克綜合指數收漲14點，或0.13%，報11507點。

Walmart跌2.1%，報144.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累20點，而Salesforce升1.08%，報163.36元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報148.91元，升0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報91.65元，跌0.15%，亞馬遜收市報95.79元，升1.27%，Facebook收市報171.12元，跌0.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.34%，報462點。德國DAX指數收漲0.02%，報15399點；法國CAC 40指數跌0.13%，報7299點；英國富時100指數收跌0.6%，報7930點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎73.31基點(2月3日後最窄)至80.22基點，收市較上日稍擴闊至78.18基點，是2月21日後收市最闊。

美3個月10年期債息亦續倒掛，屆乎85.56基點(1月5日77.966點後最窄)至97.38基點。收市報92.25基點，是2月20日後收市最闊。

美國10年期債息上升，高見3.9663%，是2022年11月10日4.1154%後最高。收市報3.9156%，是2月21日後收市最高，當日報3.9525%。

道指曾跌最多0.55%，低見32948.27點，是1月5日32812.33點後最低。收市報33045.09點，是1月19日後收市新低，當日報33044.56點。連跌2日，累計跌781.6點，對上一次連跌2日是2月9日。

標指曾跌最多0.51%，低見3976.9點，是1月25日3949.06點後最低。收市報3991.05點，是1月20日後收市新低，當日報3972.61點。連跌4日，累計跌156.55點，對上一次連跌4日是2022年12月19日。

納指終止3連跌，曾升最多0.79%，高見11582.52點，收市報11507.07點，是2月17日後收市新高，當日報11787.27點。

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